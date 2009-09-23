Bayram barış getirmedi

İbrahim Tatlıses; küs olduğu Demet Akalın'ın, Mardan Palace'ta tatilde olduğunu öğrenince, barışmak için konserine davet etti ama reddedildi.

Geçen yıl Akalın'ın "İbo'nun uçağı leş gibi" sözleriyle başlayıp, Tatlıses'in "Ben leş uçağa binmem. Demet nasıl binici olduğumu iyi bilir" sözleriyle alevlenen kavganın ardından konuşmayan ikilinin yolları, bayramda Mardan Palace Otel'de kesişti.



Konser vermek için gittiği otelde Demet Akalın'ın tatil yaptığını öğrenen Tatlıses, haber gönderip, "Akşam vereceğim konserin onur konuğu ol" davetinde bulundu. Ancak, Akalın, "Kızgınlığım geçmedi" diye teklifi reddetti.