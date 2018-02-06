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Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı geri veren Dilek Özçelik'in adı yaşatılacak

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, "Dilenci değilim" diyerek geri çeviren ve geçen ay hayatını kaybeden lenf kanseri

06 Şubat 2018 20:13

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar\'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, \"Dilenci değilim\" diyerek geri çeviren ve geçen ay hayatını kaybeden lenf kanseri hastası üniversiteli Dilek Özçelik\'in (27) adı Edirne\'de yaşatılacak.
Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar\'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne\'de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar\'ın cebine koyduğu parayı \"Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda\" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.
Dilek Özçelik\'in bu sözleri o dönem Türkiye\'nin gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek\'in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı. 
Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen 13 Ocak günü hayatını kaybetti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Özçelik\'in adının kentte bir sokağa verileceğini açıklamasının ardından konu bugünkü meclis toplantısında gündeme alındı. Başkan Gürkan, \"Vatandaş Recep Gürkan olarak Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü\'nde eğitimini sürdürürken yakalandığı hastalık sonrasında hayatını kaybeden Dilek Özçelik\'in ismini Edirne\'de bir sokağa verilmesini talep ettim Edirne Belediyesi\'nden; şimdi de Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum\" dedi. Söz konusu madde, belediye meclisi üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Dilek Özçelik\'in adı önümüzdeki günlerde Edirne\'de bir sokağa verilecek.

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