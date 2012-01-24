-Bayraktar: Hiçbir Fransız malını kullanmayacağız ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını inkarın suç sayılmasını öngören yasa teklifinin Fransa Senatosunda kabul edilmesiyle ilgili olarak, ''Tamamen politik gerekçelere dayanan bu karar hiçbir vicdana sığmaz. Türk çiftçisi, üreticisi olarak, bundan sonra hiçbir Fransız malını kullanmayacağız'' dedi. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kararın haklı hiçbir gerekçesi bulunmadığını belirterek, 5,4 milyon kayıtlı Türk çiftçisi adına bu kararı esefle karşıladıklarını ve kınadıklarını bildirdi. Tasarının Türk çiftçisini vicdanen çok rahatsız ettiğini vurgulayan Bayraktar, ''Tamamen politik gerekçelere dayanan bu karar hiçbir vicdana sığmaz. Türk çiftçisi, üreticisi olarak, bundan sonra hiçbir Fransız malını kullanmayacağız. Birilerini memnun etme ve oy hesabıyla senato çatısı altında bu kararı alanlar, tarih önünde bu kararlarının hesabını er geç vereceklerdir'' değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti: ''AB ile ilgili tarımsal alanda ortak çalışmalarımızın olduğu ve benzer tarımsal faaliyetler yürüttüğümüz Fransız çiftçileriyle ikili ilişkilerimizin, bu kararla derinden zarar göreceği aşikardır. Türk ve Fransız çiftçileri arasında kurulan olumlu ilişkilere ve işbirliğine hem ekonomik hem de sosyal anlamda zarar verecek bu kararı, Fransız çiftçilerinin de tamamen politik olarak nitelendirdiğini düşünüyor, Fransız çiftçilerinden de bu karara karşı tepki göstermelerini bekliyoruz.'' Fransa'nın Türkiye'nin ihracatında 6'ıncı, ithalatında ise 7'nci sırada bulunduğuna işaret eden Bayraktar, TÜİK'in Kasım 2011 verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin Fransa'ya ihracatının 6 milyar 266,6 milyon dolar, bu ülkeden ithalatının ise 8 milyar 550,6 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu belirtti. Bayraktar, Fransa'nın, Türkiye ile ticaretinde 2 milyar 284 milyon dolar fazla verdiğine dikkati çekti. Bayraktar, Fransa'nın, 500 yıla yakın süredir Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, 500 yıla yaklaşan Türk-Fransız ilişkilerinin, politik gerekçelere dayanan haksız bir kararla göz ardı edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.