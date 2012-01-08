-Bayraktar: Dersim bize ders verecek TUNCELİ (A.A) - 07.01.2012 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dersim olayları hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özür dilemesiyle ilgili olarak ''Gerçekten biz de özür diliyoruz. Bu tarihimizdeki kötü olaylar ders verecek. Dersim bize ders verecek. Bunlardan biz ders alacağız'' dedi. Tunceli Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni, Tunceli Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törende, Tunceli Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi müzik topluğunun konserinin ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, törende yaptığı konuşma sırasında Dersimspor tarafından açılan 'Hoşgeldiniz' pankartına karşı Dersimspor'a teşekkür etti. Tunceli insanının tarihin derinliklerinden gelen arayan, soran, bilime önem veren çok değerli insanlar olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Tunceli bizim için, Türkiye için önemli. Gerçekten Tunceli'nin gelişmesini, kalkınmasını biz yürekten istiyoruz. Allah Tunceli'ye zeval vermesin'' dedi. Bakan Bayraktar hükümet olarak son 9 yıl da 'her şeyi yaptık' demediklerini, ancak Türkiye'nin gerek kendi coğrafyası içinde, gerekse dünyaya verdiği fotoğraf bakımından çok ciddi adımlar attıklarını söyledi. Bayraktar, şunları kaydetti: ''Kardeşlik projeleri bakımından birliktelik bakımından ciddi adımlar attık. Biz tarihten gelen yanlışlıkların kesinlikle Türkiye'mizin önünü kesen bir konu olmasını istemiyoruz. Türkiye'mizin farklıklarının Türkiye'mizin zenginliği olarak artık herkes benimsedi, herkes kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı çıkıyor diyor ki 'Dersim hatadır, çok büyük bir kabahattir. Bizim için kara bir lekedir. Devlet geleneğinde bir özür dilemek varsa ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Dersim olayından dolayı Dersimlilerden, Türkiye'den özür diliyorum' diyor. Bunu dedi. Gerçekten biz de özür diliyoruz. Bu tarihimizdeki kötü olaylar ders verecek. Dersim bize ders verecek. Bunlardan biz ders alacağız. Bütünleşeceğiz, kalkınacağız, gelişeceğiz ve ileriye gideceğiz. Bu kapalı toplum olarak olmaz demokrasiyle olur. Demokrasilerde halka rağmen bir şey yapamazsınız. Demokrasilerde esas ana unsur, kucaklanması gereken nesne insanlardır, görüşleri, düşünceleridir, refahıdır, mutluluğudur. Çocuklarımız iyi yetişsin Türkiye kalkınsın, dünyada önemsenen, hakikaten parmak ısırtan bir ülke olsun. İnsanlarımız kendi kültürlerini yaşasın, kendi dillerini konuşsun, dillerimizi geliştirelim. Artık Türkiye'de bunlar konuşuluyor, yaşanıyor.''