-Bayraktar'a ''Rektörlük Özel Ödülü'' İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından ''Rektörlük Özel Ödülü'' verildi. Bayraktar, YTÜ'nün düzenlediği ''Yılın Yıldızları Ödül Töreni''nde yaptığı konuşmada, üniversitenin yıllardır bu vatana bilim adamı ve teknik eleman yetiştirdiğini belirterek, ''Uygulamaya yönelik, tatbikata yönelik elemanlar yetiştiriyor. Bu ülkenin dağında, taşında, deresinde, tepesinde emeği olan insanları yetiştirmede çok ciddi adımlar atmıştır, çok büyük hizmetler vermiştir'' dedi. Sanat ve iş hayatından çok önemli isimlerin ödüle değer görüldüğünü ifade eden Bayraktar, şunları söyledi: ''Bu, gerçekten takdire şayan bir çalışma. Esenler Davutpaşa'daki 1200 dönümlük büyük kampüs alanı hizmet veriyor. Ama üniversitemiz TOKİ ile birlikte yeni çalışmalar yapıyor. Orada inşaatlar da süratle devam ediyor. Tamamen bittiği zaman buradaki bu güzide mekan ve Davutpaşa'daki o mekan, o zaman bu üniversitemiz, dünya ölçeğinde en üst sıralarda ismi anılacak bir konuma gelecektir. Böyle güzel bir üniversiteden mezun olduğum için mutluyum, sevinçliyim. Kendi okulum tarafından da ödüle layık olmak insanın en büyük mutluluk anlarından biri.'' Daha sonra Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek tarafından Bayraktar'a ''Rektörlük Özel Ödülü'' verildi. Törende, 3 bin öğrenci arasında yapılan anket sonucunda çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen kişi ve kurumlar ödüllendirildi. 2011 yılının en beğenilen yazarı Zülfü Livaneli, en beğenilen iş adamı Hüsnü Özyeğin, en beğenilen şirketi Doğuş Holding, en beğenilen bankası İş Bankası, en beğenilen sosyal sorumluluk projesi ''Van İçin Rock'' konseri, en beğenilen sivil toplum örgütü AKUT, en beğenilen dizisi ''Muhteşem Yüzyıl'', en beğenilen haber spikeri Mehmet Ali Birand, en beğenilen erkek şarkıcısı Tarkan, en beğenilen kadın sanatçısı ise Sıla oldu. Törene, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir de katıldı.