-Bayraktar: ''Yepyeni bir Van yapacağız'' VAN (A.A) - 11.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Van'da inşallah hem merkezde hem Erciş'te hem de köylerde yepyeni bir Van yapacağız'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van afet ve Acil durum merkezinde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da kendi bakanlığı yönünden yapılan çalışmaları anlatırken, ilk ön hasar tespitinde 250ye yakın kişinin büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. Artçı depremler sebebiyle hem geçici hem kesin hasar tespit çalışmalarını yeni bir boyut kazandığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu: ''Vatandaşımızı rahat ettirmeye yönelik, kış şartlarında ikametini sağlamaya, soğuktan en az şekilde etkileyecek, bu yöndeki çalışmalarımızı da çok hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Aynı şekilde şunu ifade etmek istiyorum, bu bir afet. Bütün bundan önce yaptığımız açıklamalar tamamen deprem konusunda, uzman bilim adamlarımızla yaptığımız açıklamalardır. Bundan önce hemen deprem arifesinde buraya intikal ettiğimiz zaman, İTÜ'den uzman hocalarımızı buraya davet ettik. Kandilli Rasathanesi, deprem enstitüsünden hem oranın müdürü, profesör kardeşlerimizi davet ettik. Sonra İstanbul üniversitesinden de uzman öğretim üyesi arkadaşlar geldi. Onlarla birlikte burada depreme yönelik, insanların deprem konusunda bilimin bize verdiği bilgi doğrultusunda, bundan önceki 1999'dan beri, daha önceye de gidilebilir ama öncelikle Gölcük ve Düzce depremleri, daha sonra yurdumuzda olan bir dizi depremlerin de ışığındaki olayları da resmederek, buradaki duruma vaziyet etmeye çalıştık. Van'da inşallah hem merkezde, hem Erciş'te hem de köylerde yepyeni bir Van yapacağız. Burada, biz şimdiyle kadar Van'daki binaların ne kadar depreme dayanıklıdır, değildir. Bunu tespitini yapmadık, böyle bir tespit, tüm Türkiye'de yapılması lazım. Van'da da tabii öncelikle yapılması lazım. Bu deprem tabii bu işimizi tetiklemiştir. Başta pırıl pırıl bir Van meydana getireceğiz. Van'da ne gerekiyorsa hiçbir fedakarlıktan kaçmadan depreme dayanıklı evleri, kentte köylerde Erciş'te belki de gerekiyorsa Adilcevaz'da yapılmak suretiyle yeni bir Van yapacağız. Bu bakımdan Vanlı kardeşlerimizle biriz, beraberiz. Onlarla en içten, en yürekten, en gönülden beraberiz, bütünüz. Onların dertleriyle hem hal olduk ve bundan sonra da depremin yaralarını tamamen sarana kadar, burada kardeşlerimizle beraber olacağız'' Yeni bir Van'ın oluşturulması için ''çok ince hesap kitap yaptıklarını, yer tespitlerini yaptıklarını'' anlatan Bakan Bayraktar, konteynerler konusunda da hassas çalışıldığını kaydetti. -''Sağlık çalışanlarımız görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi'' Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van'daki depremlerle ilgili olarak, sağlık çalışanlarının görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdiğini belirterek, ''Halk sağlığı açısından içme sularını, çadır kentler başta olmak üzere toplu yaşanan yerlerdeki sağlık durumunu takip ediyoruz'' dedi. Akdağ, kendi bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunurken, ''Şükürler olsun sağlık açısından aksayan hiç bir şey yok. Başından beri de olmadı. UMKE ekiplerimiz, arama kurtarma ekipleriyle birlikte son depremde de çok süratli çalıştılar. Sağlık çalışanlarımız görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum'' dedi. Şehirde halk sağlığıyla ilgili hizmetleri ağırlıklı olarak yürüttüklerini anlatan Akdağ, ''Halk sağlığı açısından içme sularını, çadır kentler başta olmak üzere toplu yaşanan yerlerdeki sağlık durumunu takip ediyoruz. Bir taraftan hayat devam ediyor, hamile anneler, doğumlar var. Günde yaklaşık olarak 50'ye yakın doğum olan bir yerdeydik. Onların sayısı biraz azalmakla beraber, yine onlarla ifade edebileceğim doğum oluyor. Bu hizmetleri yapıyoruz'' diye konuştu. Akdağ, Van'da 10 hastane bulunduğunu, bunlardan 6'sının kamu hastanesi olduğuna işaret ederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: ''Kamu hastanelerinden birisi üniversitenin tıp fakültesinin uygulama merkezi. Diğeri de bölge için inşa ettiğimiz büyükşehir hastanemiz. Kadın doğum hastanesinde önemli diyebileceğimiz hasar oluştu, kesin bir rapor veremedi ama mühendislerimiz şu anda çalışıyorlar. Özellikle bölge eğitim araştırma hastanesi son derecede sağlam olarak bize rapor edildi. Yarından itibaren hastanenin acil, poliklinik katı, ameliyathane, yoğun bakım servislerinin bir kısmı faaliyete geçecek. Muhtemelen hafta başında da hastane bütün olarak hizmete geçmiş olacak. Bunun önemi şurada; diğer hastanelere bir süre bu hastane hizmet edecek. Üniversite yönetimiyle de görüştük. Daha önce 80 ile 90 arasında doğum oluyormuş Van'da. Şimdi de 30 ile 40 arasında doğum oluyor. Bu aslında genç ya da hamile nüfus açısından buradan göçü gösteren işaretlerden birisi. Bölge eğitim araştırma hastanesi ihtiyacımızı deprem sonrası büyük ölçüde görecek. Biz de şükrediyoruz ki bu hastaneyi bölgede inşa etmişiz. Diğer eski hastanelerle işimiz gerçekten zor olurdu.''