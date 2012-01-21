-Bayraktar: Van'da büyük bir canlanma olacak VAN (A.A) - 21.01.2012 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Mart ve nisan aylarıyla birlikte Van'da büyük bir canlanma olacak. İş ve istihdam imkanları oluşacak'' dedi. Bakan Bayraktar, Van Valiliğinde depremden sonra gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Bakan Bayraktar, Bostaniçi beldesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, depremden sonra temelini attığı konutların şantiyesinde incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayraktar ve beraberindekiler, daha sonra Edremit ilçesinde Eski ve Yeni Cami mahallelerinde yapılan kadastro çalışmasının ardında hak sahipleri için düzenlenen tapu dağıtım törenine katıldı. Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Edremit Sarmasuyu Mahallesi'nin müstakil parsel çalışmasının ardından Yeni Cami, Eski Cami ve Erdemkent olmak üzere 3 mahalleye ayrıldığını bildirdi. Erdemkent Mahallesi'nde TOKİ konutları inşa edildiği için daha önce imar çalışmasının yapıldığını dile getiren Bayraktar, Eski ve Yeni Cami mahallelerinde kadastro çalışmasıyla bin 450 parsel üretilerek, tapularının hak sahiplerine verildiğini söyledi. Vatandaşların yüzde 3'ünün çalışmalara itiraz ederek mahkemelere başvurduğunu dile getiren Bayraktar, bu durumun da halkın aidiyet duygusunun arttığı ve devletiyle bütünleştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Tapu ve mülkiyet hakkının önemine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: ''Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana hatta Peygamber efendimizden bu yana mülkiyet hakkı var. Türkiye'de tapu daireleri nüfus dairelerinden daha eskidir. Nüfusta bulamadığımız bazı şeyleri tapu arşivlerinde buluyoruz. Tüm Türkiye'de yeni bilgi sistemine geçiyoruz. Bu sistemle vatandaşlık numarası girildiğinde, tapu kaydı sisteme girilmişse Türkiye'nin her yerindeki tapusunu görecek, her türlü işlemini başka bir şehirde dahi olsa yapılabilecektir. Biz bu sisteme ''TAKBİS'' diyoruz. Bunun yüzde 60-70'ini bitirdik. Kadastro işlemlerinin de ülke genelinde yüzde 80'ini tamamladık. Ama tapu tescil edilmeyen araziler var. Onların da tescilleri devam ediyor. Diğer taraftan TAKBİS için çalışmalar da devam ediyor. Edremit'teki bu çalışma, bunun bir ön çalışmasıdır.'' Van'da önlerinde büyük bir iş olduğunu dile getiren Bayraktar, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarının arsa ihtiyaçlarının olduğunu bildirdi. Bu kapsamda genel bir planlama çalışmasının sürdüğüne değinen Bayraktar, önce 100 binlik, daha sonra 25 binlik planlar yapacaklarını söyledi. Bayraktar, Van Gölü'nü temiz hale getirmek için de çalışmalarının olacağını dile getirerek, bu kapsamda kuşaklama kolektörünün yapılması, arazilerin verimli kullanılması, şehirler ve yeni yapılacak, genişleyecek yerler arasındaki yollar için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Van'ın şehir merkezinde yeni yolların yapılacağını anlatan Bayraktar, bütün bu çalışmalarla Van'ın bir marka şehir olması yolunda ciddi adımlar atılacağını söyledi. -10 bin konutun ihalesi yapıldı- Bütün bu çalışmaların ciddi kaynaklar gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakanımızın Van'daki yaraların sarılması için kaynakların aktarılması konusunda talimatları var. Şimdiye kadar 4 bini Erciş ve 6 bini ise Van merkez olmak üzere TOKİ'nin yaptıracağı toplam 10 bin konutun ihalesi yapıldı. Bu konutlarla birlikte 18 ilköğretim ve lise ile modern hayatın gerektirdiği tüm sosyal donatılar birlikte yapılacak. Edremit'te yapılacak olan konutlardan 6 bininin ihalesi bitmek üzere. Buradaki konut sayısı 16 bine çıkacak. Bostaniçi'ndeki inşaatı devam eden konutları inceledik. 18 bloktan 5'inin kaba inşaatı bitmiş. Kış şartlarına göre gelişen teknolojinin imkanlarını kullanarak sıcak beton ve yorganlama yapmak suretiyle bu çalışmalar yapılıyor.'' Van kent merkezinin içme suyu sorununu çözeceklerini ifade eden Bayraktar, ''Bugün belediye başkan yardımcımızla konuştuk. Ana isale hattını ve şehirdeki ana dağıtım şebekesini yenileme çalışması yapacağız. Bunun yanında atık su arıtma tesisini düzene koyarak, tüm altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak ihalesini yapacağız'' dedi. -''Mart ve nisan aylarında büyük bir canlanma olacak''- Bayraktar, Van'ın, yaşadığı depremle birlikte çektiği sıkıntının, bütün Türkiye'nin sıkıntısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Mart ve nisan aylarıyla birlikte Van'da büyük bir canlanma olacak. Çok ciddi bir kaynak gelecektir. Yatırım demek refah, şehrin güzelleşmesi demektir. Van gelişecek ve güzelleşecektir. Kış şartlarından dolayı akrabalarının yanına ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleşen insanlarımız geriye dönecek. İş ve istihdam imkanları oluşacak. Van, çevre illerine bir cazibe merkezi olacaktır. Burada bizim işimiz çok büyük. Van halkıyla bütünleşerek bu çalışmaları yürüteceğiz. Van halkının desteği olmadan istediğimiz şekilde yürüyemeyiz. Van halkı bizi destekleyecek. Biz de Van halkına sarılacağız. Valilik, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları el birliğiyle buradaki yaraları saracağız. Van'ı çok daha güzel hale getireceğiz.'' Bayraktar, konuşmasının ardında hak sahiplerine tapularını teslim etti. Hak sahiplerinden Bahattin Cacim'in, soyadının bir harfinin yanlış yazıldığını belirtmesi üzerine Bakan Bayraktar, cebinden çıkardığı tükenmez kalemle ''Cicim''i ''Cacim'' olarak düzelttikten sonra yetkililere gerekli düzeltmenin yapılması talimatını verdi.