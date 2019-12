-Bayraktar: Ülkemiz ciddi mesafe aldı TRABZON (A.A) - 07.10.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin de artık küreselleşen dünyada küresel bir güç olma yolunda çok ciddi mesafe aldığını söyledi. Bakan Bayraktar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 49. eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 50 yıldır Türk eğitimine öğretimine, Türkiye akademik öğrenimine hizmet veren KTÜ'nün 2011-2012 akademik eğitim öğretim yılının açılışında bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, yeni eğitim öğretim yılının gençlere, Türk eğitimine ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Trabzon'un çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, ''Trabzon'un çok derin bir tarihi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu özellikleri sebebiyledir ki İstanbul ve Ankara'dan sonra ülkemizde üniversite olan şehirdir. Bu üniversite dışarıdan bakıldığında ülkemizin en önde gelen, en güzide üniversitelerinden bir tanesidir. Bugün lisans eğitimi disiplinlerinde aşağı yukarı tamamına yakınında eğitim verecek düzeye gelmiştir'' dedi. Bakan Bayraktar, KTÜ'nün en önemli özeliğinin ve belki de Türkiye'deki diğer bütün üniversitelerden biraz daha fazla öne çıkmasının nedeninin kendi içindeki uyumu olduğunu ifade ederek, ''Kendi içindeki akademisyenler belli çizginin içinde siyaset yapabiliyorlar. Siyasi görüş farklılıkları olabiliyor. Siyasi görüşleri, farklılıkları, düşünceleri ne olursa olsun, burada çalışan öğretim üyelerimiz, gerek çalışanlarımız eğitim öğretim noktasında, hizmet noktasında birleşmede ve bütünleşmede örnek teşkil ediyorlar. Biz bunu böyle görüyoruz'' diye konuştu. KTÜ'nün Trabzon'un hemen hemen her şeyi olduğuna dikkati çeken Bakan Bayraktar, ''KTÜ'nün 50 bini aşkın öğrencisi olacak bu yıl. Akademisyenleri, çalışanları, tüm ekmek verdiği kişilerle birlikte 55 bin kişi. Aileleri söylemiyorum. Trabzon'un şehir nüfusunun Akçaabat'la birlikte 250 bin olduğunu hesap edersek, her 5 kişiden 1 tanesi bu üniversitenin mensubu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bu çok önemli bir şey. Bu ne demektir? Üniversite kimliğini, bilimselliğini, kültürünü, mührünü Trabzon'a vuruyor demektir'' dedi. Bakan Bayraktar, KTÜ'nün Türkiye'nin bilimine de katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Trabzon ölçeğinde çok fazla nüfus yok. Mevcut nüfusu 765 bin. Böyle bir nüfusun olduğu yerde bu kapasitede bir üniversiteyi ayakta tutmak gerçekten kolay değil. Gelişen, değişen bir dünya. İletişim, ulaşım alabildiğine arttı. Dünya küreselleşti, globalleşti. Artık sadece üniversiteli olmak, üniversite olmak, öğretim üyesi olmak yetmiyor, mutlaka bir adım, iki adım öne çıkmak gerekiyor. Bu öğrencilerimize de vermek istediğim mesajdır. Artık lisans eğitimini bitirmek veya lisans üstü eğitim yapmaya heves ediyor gençler. Esas önemli olan kendi meslek disiplininde çok ileri gitmektir. Hangi meslekte ise o meslekte, mesleğini dünyanın en ileri seviyesinde kim biliyorsa o düzeyde bilmektir. Biz de hükümet olarak, Trabzon'da yetişen bir kardeşiniz olarak bu doğrultuda elimden gayreti göstereceğim. Hocamızın '5 tane üniversite kurduk, artık yeter, biz gene destek oluruz ama bizim yakamızı bırakın' der gibi bir hali var. Bunu açıkça söylemiyor ama böyle hissediyorum. Sayın hocam bu üniversitemizin inanın şerefini artırır.'' -Trabzon'a yeni üniversite kurma düşüncesi- Trabzon'un üniversite sayesinde eğitim yuvası olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi: ''Trabzon'da sanayi yok, bizim her şeyimiz bu üniversite. Bir tane Trabzonsporumuz var, bir tanede de KTÜ'müz var, hakikaten bu böyle. Trabzonsporumuz'u şampiyon yapmamız lazım. KTÜ'yü de şampiyon yapmamız lazım. Bu nasıl olur. Bir ana ocağı, baba ocağı, ağabey ocağı olarak Trabzon'daki üniversite sayımızı biz mutlaka 4'e çıkarmalıyız. Sağ olsun Ömer Yıldız kardeşimiz büyük gayret gösterdi Avrasya Üniversitemizi Trabzon'a kazandırdı. Arkasından bir vakıf üniversitesi daha, belki bir özel üniversite onu da inşallah Meclisten geçireceğiz ama mutlaka bir devlet üniversitesi daha Trabzon'da kurmamız lazım. Bu KTÜ'yü zenginleştirecek, buraya gelen öğrenci sayısını artıracak, Trabzon'un kalitesini artıracak. Biz hakikaten KTÜ'ye diğer hususlar bakımından da çok çok teşekkür ediyoruz. Trabzon için Türkiye için yanlış bir şey olduğu zaman Trabzon'daki KTÜ olarak buna karşı duruyorsunuz ne olursa olsun.'' -Akyazı projesi- Bakan Erdoğan, Yıldızlı'da deniz dolgusu ile yapılması planlanan stat projesi ile ilgili, ''Trabzonsporumuz'a bir büyük tesis yapmak istedik. 1 milyon metrekareye yakın yeri doldurmak istedik. Bu doğru bir karardı, genel manada KTÜ bizi destekledi, ben teşekkür ediyorum. İşte arkasından mahkemeye verildi, saygı duyarım, mahkemeye verilebilir, iyi niyetli olursa. Danıştay'da davayı kazandık, yargıya bizim güvenimiz tamdır. Mahkeme kararı bugün yarın gelecek. Yeni planları da yaptık. Her taraftan, 40 yerden görüş aldık. Bugün Amerika'dan tutun Japonya'ya kadar her tarafta deniz dolgusu yapılmaktadır. Bu yüzde 20 mahsurludur, ama Trabzon'un güneyi dağdır. Trabzon'un gelişmeye ihtiyacı var. Trabzon'un Trabzonspor'u şampiyon yapmaya ihtiyacı var. Bu sizle olur'' diye konuştu. -''Şehirlere olan göç işimizi zorlaştırmakta''- Bakan Bayraktar, artık sadece üniversite bitirerek, hayatta çok iyi yer bulmanın zorlaştığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Üniversite sayımız arttı, 76'dan 167'ye çıktı, kontenjanlar arttı. Üniversite okuyan gençlerimiz çok daha artacak. Bu bakımdan kendini çok iyi yetiştiren, mesleğinde iki adım öne geçen, teknolojiyi çok iyi kullanabilen, iyi lisan öğrenen, geçerli lisanlar nedir, onlar artık sadece İngilizce değil, Arapça, Çince, Rusça lisanını öğrenenler öne çıkacak. Bu gençlik ganimettir. Gençliğini ganimet olarak bilip, onu boşa harcamadan, biraz terleyerek, eğlencenizden, sosyal hayatınızdan fedakarlık yapmadan, onları da yapın ama önce öğrenciyiz. Önce öğrenci olmanın gereğini yerine getirmek suretiyle. Ülkemiz de artık küreselleşen dünyada küresel bir güç olma yolunda çok ciddi mesafe almıştır. Bunu bundan sonra nasıl tamamlayacağız? Üniversiteler sayesinde, bilim sayesinde Trabzon bunu yapıyor, KTÜ bunu yapıyor, gençlerimiz de inşallah bunu yapacak.'' Çevrecilik noktasında sıkıntılar bulunduğunu belirten Erdoğan, ''Bunları artık dile getirmenin zamanı geldi. Trabzon'un halkına çevre noktasında zarar veren kuruluşlar ne varsa onların artık elemine etmek, Trabzon'un dışına çıkartmak ve Trabzon'da yeşili artırmak, kentsel dönüşümleri tamamlamak gerekiyor. Trabzon'da anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde bu son 9 yılda çok ciddi adımlar yapıldı. Üniversite yurtları noktasında çok ciddi atılımlar yapıldı. Bunları artıracağız. Üniversite ile bütünleşerek bunları yapacağız. Üniversite bizim yakamızı bırakmayacak devamlı itelemek suretiyle'' dedi. Bakan Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir bakanlık olduğunu ve yapılanmasının devam ettiğini belirterek, ''Benim bakanlığım da üniversitelerle çok yakın işbirliği içerisinde olmak zorunda. Çevre artık dünyanın gündemindedir. Artık çevre dendiği zaman bizim dünyamızın çevrecilik noktasında tükenmekte olan imkanlarını, olanaklarını gelecek nesillerden emanet aldığımız noktasında artık dünyada bir duyarlılık var. Havanın, suyun, toprağın kirlenmemesi, yaban hayatının korunması, çiçeklerin korunması ağaçların korunması. Ormanların artırılması noktasında çok ciddi duyarlılık var. Atmosferin sera etkisinin azaltılması noktasında bu bakımdan üniversitelerimizle işbirliği yapmaya bizim bakanlık olarak çok daha fazla ihtiyacımız var. Biz kiminle yapacağız. Tabi ki en önce şehrimizin üniversitesi ile yapacağız. Şehircilik Bakanlığı olarak da şehirlerimizi gerçekten yaşanılabilir marka şehirler konumuna getirmek için de üniversitelerimizle işbirliği yapmamız lazım'' diye konuştu.