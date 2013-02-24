Bayraktar: Kentsel dönüşümde vatandaşlar bina kapma yarışına girmemeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşümün uygulandığı bölgelerde vatandaşların daire kapma yarışına girmemesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, “Vatandaşın kafasında şu var: Ben depreme dayanıksız ya da tapusuz bir evde oturuyorum. Bu salaş evimden kentsel dönüşümle 3 daire nasıl alabilirim? ‘Deprem olacak, öleceğiz’ diye düşünmüyorlar. Bu konu daire kapma yarışına dönüşmemeli” diye konuştu.

Milliyet gazetesinin düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, Kadıköy gibi yerlerde emsal artırmadan dönüşüme gidilmeyeceğini belirterek, “Bunu ince eleyip, sık dokumak lazım. Sonra İstanbul’daki lüks semtler de isteyecek. Fakirler ‘Hükümet kanun çıkardı zenginlerin evlerini yeniliyor’ diyecek. Bizim derdimiz fakirin evini yapmak. Tabi ki zenginin evini de yenileceğiz. Ama bunu çok dengeli bir şekilde götürmemiz lazım” dedi.

Fikirtepe’de imarın verilmesinin yanlış olduğu belirterek Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayan Bayraktar şunları söyledi:

“Bu bizim kentsel dönüşümün önünü tıkadı. Şimdi KDV’den ve harçlardan muaf olsun diyorsunuz. 2/3 çoğunluk gerekli. 8 kat kazanacak diye orada farklı duygu girdi insanlarımız. Devlet olarak el atmak zorundayız. Kadıköy’deki yığma binalar da gündemimizde. Tüm belediyelerle oturup birlikte karar vereceğiz.”

Bayraktar, kentsel dönüşümün tüm Türkiye’ye yayılmasının planlandığını söyledi. Bayraktar, “Kentsel dönüşümü insanımızın talebi ve gönüllülüğü doğrultusunda hazırlıklı belediyelerle yürüteceğiz. Ayrım yapmayacağız. Türkiye’de 23 bölgeyi riskli alan yaptık. 600 tane bina tescil için başvurdu. Yaklaşık 7 bin birimin riskli olduğu tespit edildi ve tapulara bildirildi” diye konuştu.

Binalarda enerji tasarrufu için de çalışmalar yapıldığını belirten Bayraktar “Yeni binalara mutlaka enerji tasarrufu belgesi verilecek. Eski binalarda da mantolama yapanlara belge veriyoruz. Yeni binalarla güneş ve rüzgâr enerjisi, yağmur ve atık suyu, katı atık kullanımını arttıracağız. Yaptığımız seminerlerle ilkokul 4. sınıfa kadar çevrecilik bilincini yayıyoruz” dedi.

Bayraktar, İstanbul’u rahatlatmaya yönelik bir projelendirilen yeni şehirle kentin gelişmesini disiplin altına aldıklarını söyledi. Bu yeni bölgede emsali net üzerinden 1.5 tutacaklarını anlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Kayabaşı’nda çekirdek oluşturduk. 20 bin konut bitmek üzere. Metro da gelecek. Ayrıca sağlık merkezi olacak. Çocuk sağlığı ve çocuk ilaçları konusunda Bio City ismiyle yaptığımız tesis olacak. 3. havalimanı burada olacak. Kanal İstanbul da buradan geçecek. Ayrıca iddialı bir fuar merkezi düşünce aşamasında. Yani modern şehirlerde ne aktive varsa burada hepsini yapacağız. 1,5 milyonluk bir nüfusu İstanbul’dan çekecek.”