-Bayraktar: Ankara'da hava kirliliğinde azalma var TBMM (A.A) - 15.12.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ankara'da hava kirliliğinin günlük olarak bazen sis nedeniyle arttığını belirterek, ''Ama genel olarak geçen yıllara oranla hava kirliliğinde azalma var'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, milletvekillerinin, bakanlıkların 2012 yılı bütçeleri üzerindeki sorularını yanıtladı. Döner sermayelerden çalışanlara ek ücret verilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken Bayraktar, yılbaşı itibarıyla, ''eşit işe eşit ücret'' uygulamasının başlayacağını anımsatarak, konuya ilişkin bundan sonra ki düzenlemenin yeni kanun çerçevesinde yapılacağını ifade etti. Bayraktar, TOKİ binalarının mimarisiyle ilgili mühendisler ve üniversite öğretim üyeleri de dahil herkesle toplantılar yaptıklarını ifade ederek, ''Yöresel mimariyi zenginleştirme ve kullanma noktasında çok ciddi çalışmalar yaptık'' dedi. Parası olmayanların konuta ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktar, ''Bunun için maliyet dengesine de dikkat ederek bugüne kadar çalıştık'' diye konuştu. Ankara'da hava kirliliğinin günlük olarak bazen sis nedeniyle arttığını belirten Bayraktar, ''Ama genel olarak geçen yıllara oranla hava kirliliğinde azalma var. Bunu yaptığımız ölçümlerle çok net olarak belirledik'' açıklamasını yaptı. Bayraktar, bir başka soruyu yanıtlarken, ''Kendim şu anda uzaktan yakından devletle iş yapmadığım gibi yap-sat da yapmıyorum. Gençliğimde 45 yaşına kadar yapmıştım. Çocuklarım, biri mimardır, devlet dairesinde çalışıyor. Biri inşaat mühendisidir yemek işi yapıyor. Devletle uzaktan yakından en ufak bir işim yoktur'' bilgisini verdi. -''Yasal hakları saklı olacak''- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TEKEL özelleştirilmesinde olduğu gibi şeker fabrikalarının da özelleştirilmesinin kendilerinden önceki hükümetler döneminde gündeme geldiğini ifade etti. Şimşek, ''Hatta bazı fabrikaların özelleştirilme öncesinde kapatılacağı yönünde IMF ile görüşmeler yapılmış, taahhüt edilmiş, bu konuda kapatmayla ilgili ÖYK kararları dahi çıkartılmıştır'' diye konuştu. İktidara geldiklerinde şeker fabrikalarının kapatılma kararlarını kaldırdıklarını anlatan Şişmek, şöyle devam etti: ''Ülkemizde şeker üretimi çok verimli yapılıyor denilemez. Bazı fabrikalar vardır ki yüzde 10 kapasiteyle çalışıyor. Şekerde özelleştirmenin amacı, diğer özelleştirmelerde olduğu gibi rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, yeni bir üretim modeli oluşturmaktır. Böylece, hem bu alanda ülkenin rekabet gücünü artıralım hem de vatandaşlarımıza dünya fiyatlarında bir şeker arz etme imkanına kavuşalım.'' Şimşek, şeker fabrikaları özelleştirilirken üretim fazlası olan arsalarının ayrıldığını ve ihtiyacı bulunan kurumlara dağıtıldığını söyledi. Özelleştirmeler sonrasında çiftçilerin herhangi bir kaybı olmayacağını vurgulayan Şimşek, ''Hangi alanlarda pancar ekimi yapılıyorsa, özelleştirme sonrasında da o alanlarda ekime devam etme zorunluluğu olacak'' diye konuştu. Yatırımcılara kotaları çerçevesinde 5 yıl üretim yapma zorunluluğu getirdiklerini anımsatan Şimşek, bu yönde teminatlar aldıklarını bildirdi. Şeker fabrikasını kapatmanın sadece yatırımcının kendi inisiyatifiyle olamayacağını belirten Şişmek, dünyada da şeker fabrikalarını yönelik özelleştirme uygulaması örnekleri bulunduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından, yapılan oylamada, Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2012 yılı bütçeleri kabul edildi.