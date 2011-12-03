-Bayraktar: AB sallanıyor TRABZON (A.A) - 03.12.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Bir ülkeyi idare etmek için siyaset sahnesine çıkan siyasi partiler, söylemleri ile programları ile ortaya çıkarlar. İnanılır ve güvenilir oldukları ölçüde de başarılı olurlar'' dedi. Bayraktar, AK Parti'nin Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısında yaptığı konuşmada, siyasetin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin önemli yol haritası olduğunu belirterek, ''Bu işin çeşitli katmanları var. Tüm dünyanın demokrasi ile idare edilmesini istiyoruz. Hem insan yapısına çok uygun hem de demokrasi tam anlamıyla yerleştiği zaman insan endeksli, insan odaklı bir anayasa olur. Devletleri devlet yapan onların anayasalarıdır'' diye konuştu. Bir ülkeyi idare etmek için siyaset sahnesine çıkan siyasi partilerin, söylemleri ile, programları ile ortaya çıktıklarını ifade eden Bayraktar, ''İnanılır ve güvenilir oldukları ölçüde de başarılı olurlar. AK Parti en güzel siyaset akademisidir. Türkiye'deki çok partili demokrasiye geçtiğimiz yıldan itibaren önümüzdeki en büyük tecrübedir. 3 tane genel, 2 mahalli, 2 tane de referandum geçirmiş. Hepsinden birinci parti çıkmıştır. Bu müthiş bir şey. Biz büyük bir ustanın liderliğinde, önderliğinde, bütün dünyaya müthiş bir siyasi mesaj veren bir siyasi partiyiz'' dedi. Bayraktar, çok duygusal olduğunu da kaydederek, ''Çok çabuk gardım düşer. Hayat hikayem, hayat çizgim iyi bir tecrübedir. Benim yaşımda, benim konumunda birinin bakan olmaktan öteye bir beklentisi olmaz, olmamalıdır. İyi hizmetler yapmayı Allah bize nasip etsin. Fakat bizim bu noktaya gelişimiz enteresan. Şimdi bazıları bakarsınız, bir yerlere uçarak, bazıları ise sürünerek gelir. Ben işte sürünerek gelenlerdenim, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Yaşım 63 oldu. Uçarak bir yere geldiğiniz zaman uçarak da gidebilirsiniz'' diye konuştu. -''Türkiye artık, onun bunun lafına bakan değil, dünyadaki olaylar sırasında kendisine danışılmak zorunda olan bir ülke''- Dünyanın ve Türkiye'nin çok geliştiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: ''Türkiye de gelişti. Avrupa'da çok büyük bir kriz var. Bu kriz ne krizi, hakkını ve haddini bilmeyenlerin krizi. Amerika'da, Avrupa'da var. Türkiye şu an iyi. Biz niye sıkıntı çekiyoruz, ihracatımızın yüzde 47'sini Avrupa'ya yapıyoruz. Suriye'de, Irak'ta sıkıntı var. Bütün bunlara rağmen Türkiye müthiş gelişti. Türkiye'nin tamamı gelişecek. Türkiye'de 15 bin kilometre yol yapıldı, sağlıkta, eğitimde reformlar yapıldı. Türkiye'nin dünyaya gösterdiği fotoğraf müthiş bir fotoğraf. Türkiye'nin sesi dinleniyor. Bir şey olduğu zaman bizim Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza soruluyor. Türkiye artık, onun bunun lafına bakan değil, dünyadaki olaylar sırasında kendisine danışılmak zorunda olan bir ülke. Şimdi kasamızda 100 milyar dolara yakın bir para var.'' ''Avrupa Birliği'ne bizi almıyorlar, almaları lazım, alsalar iyi olur'' diyen Bayraktar, ''Ama Avrupa Birliği'nin kendisi şimdi gidiyor, sallanıyor. Bizim bedduamızı alan iflah olmaz. Çünkü bizi çok kullanıyorlar, bizi kendi başımıza bırakmıyorlar. 'Sen Avrupa ülkesisin', iyi al bizi içeri. Yok sen dışarda duracaksın. Dışarda duracaksın ama ipin içeride duracak. Öyle muamele yapıyorlar bize'' diye konuştu.