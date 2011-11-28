-Bayraktar "kalıcı konut yeri" inceledi VAN (A.A) - 28.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, helikopterle Van'da kalıcı konutların yapılması planlanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Van'da dün Vali Münir Karaloğlu ve ilgili kurumların müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaparak çalışmalar ve son durum hakkında bilgi alan Bayraktar, geceyi kentte geçirdi. Bakan Bayraktar, kaldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak, Van Valisi Münir Karaloğlu ve diğer yetkililerle birlikte Ferit Melen Havaalanı yanındaki Jandarma Filo Komutanlığı'na geldi. Bayraktar ve beraberindekiler, daha sonra askeri helikoptere bindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ve beraberindekiler, daha sonra deprem bölgesini ve kalıcı konutların yapılmasının planlandığı bölge ve çevre yolunda inceleme yaptı.