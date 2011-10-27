-Bayraktar: " Sıva çatlağı olan binalara taşınılabilir" VAN (A.A) - 27.10.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı mehdi Eker, bazı İTÜ öğretim üyeleri ile birlikte Van'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, depremde bugün halkın metanetini koruma, kanaatkarlık ve sakinleşme konusunda belli bir aşama kaydedildiğini belirterek, ''Devlet olarak daha çok olaya hakim olduğumuz bir noktaya geldik'' diye konuştu. Bayraktar, şöyle devam etti: ''Depremin getirdiği şok dalgası, tedirginlik ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle insanlarımız evlerine taşınamadılar. Dün öğleden sonra taşınmaya başladılar. Bugün de bir inşaat mühendisi olarak ifade ediyorum, sıva çatlağı, penceresinde kırık olan binalara taşınılabilir. Taşınılamayacak binaları yüzde 90 oranında tespit ettik ama vatandaşlarımız ben bu binaya taşınabilir miyim, taşınamaz mıyım diye tereddüt ediyorsa Afet Koordinasyon Merkezi'nde arkadaşlarımız hazır bulunuyorlar, gidip bakabilirler. Önümüz kış. Van'da hava eksi 1 derece civarında. Kışın insanlarımız rahat ettirmek için konteyner sevkiyatına başladık. Bugünden itibaren gerçek ihtiyacı olanlara çadır vereceğiz. Onun dışındakilere artarsa çadır vereceğiz. Yani bundan sonra isteyene değil kendimizin yaptığı tespitlere göre ihtiyacı olanlara çadır vereceğiz. Bol bol çadır vereceğiz. Elimizde 6 bin kadar çadır var. Bugüne kadar 22 bine yakın çadır dağıtıldı. Fakat bundan sonra çok daha disiplinli şekilde çadırları dağıtacağız. Kesinlikle kimse çadır almak için buralara gelmesin. Çadır ihtiyacı olanlar gelerek ya da telefonla bize bildirsinler biz gidip tespit yapacağız ve bizzat kendimiz yerinde vereceğiz. Gelip çadır isteyenlere istediği yerde çadır vermeyeceğiz. Gerekirse çadır diktireceğiz yine vereceğiz ama artık bundan sonra çadır değil kışı rahat geçirmek için konteyner sevkiyatına başlayacağız. Kalıcı konutlar için de çalışmalarımız süratle devam ediyor.' -Çiftçinin ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar- Bakan Eker ise deprem bölgesinde çiftçilerin ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiftçi borçlarının 1 yıl süreyle ertelenmesinin gerçekleştirildiğini, gıda temini konusunda ise çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Deprem sırasında telef olan hayvan sayısının tespit edildiğini, bunların tazmin edileceğini belirten Eker, istenirse hayvan verileceğini ya da bedelinin ödeneceğini söyledi. Barınak yıkılması veya düzen değişikliği nedeniyle hayvanlarını kestirmek isteyen vatandaşlara da Et ve Balık Kurumu'nun yardımcı olacağını belirten Eker, Van'daki kurum kombinasına gerekli talimatın verildiğini bildirdi.