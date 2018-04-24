Bayraklı'da Aleyna Tilki'li kutlama

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde Smyrna Meydanı\'nı dolduranlar, Aleyna Tilki konseriyle güzel bir akşam geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bayraklı\'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saat 18.00\'de Manavkuyu Park Kafe\'de toplanan genci yaşlısı binlerce kişi Şehit Hakan Uysal Parkı\'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde sık sık İzmir ve 10. Yıl Marşı\'nı söyledi. Kortejin geçişi sırasında iş yerlerinden ve evlerinin balkonlarından birçok vatandaş da alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyenlere destek verdi. Kortejde açılan yüzlerce metrelik dev Türk bayrakları renkli görüntüler oluştururken, binlerce kişi büyük coşku yaşadı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ\'ın yanı sıra, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri ve İzmir\'in çeşitli ilçelerinden gelen binlerce kişi katıldı.

\"BİR GÜN HERKES ATATÜRKÇÜ OLACAK\"

Yürüyüş sonrası konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, \"Bugün TBMM\'nin kuruluşunun 98\'inci yılı. Sevgili Atatürk meclisin kuruluş gününü çocuklarımıza armağan etmiş. Dünyada çocuk bayramı olan tek ülkeyiz. Bir meclis kuruluyor, işgal edilmiş bir ülkeden kurtuluş savaşı destanı çıkıyor. Meclisle beraber kurtuluş savaşı veren dünyanın tek ülkesiyiz. Bugün bir okul törenine gittim. Milli Eğitim\'in törenlerini daha geniş alanlarda görmek istiyoruz. Bu alanlar bizim. Buralarda yapılsın. Milli Eğitim\'in okul törenlerinde İzmir Marşı\'ndan neden korkuyorlar bilmiyorum. Yoksa \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' dedikleri için mi? 10. Yıl Marşı\'ndan niye korkuyorlar? Kurtuluş Savaşı\'nın simgesi marşlardan niye korkuyorlar? Korktuğunuz zaman 15 Temmuzlarda sığındığınız insan Mustafa Kemal Atatürk\'tü ve her yere onun resimlerini, istemeye istemeye astınız. Bir gün herkes Atatürkçü olacak. İsteseler de istemeseler de. Dünyada eşi emsali olmayan bir lideri silemezler. Bu ülke kolay kurtulmadı. Binlerce büyüğümüzün kanıyla ve canıyla kuruldu. Bu ülkeyi Ortaçağ karanlığına götüremezler. Kimse cesaret etmesin. Bu ülke topraklarında en son Atatürkçü toprağa düşene kadar bu mücadele sürecektir\" dedi.

ALEYNA TİLKİ\'YE BÜYÜK İLGİ

Akşam saatlerinde Smyrna Meydanı\'nda bir araya gelen binlerce kişi Aleyna Tilki konseriyle keyifli bir akşam yaşarken, İzmir\'in çeşitli ilçelerinden Bayraklı\'ya akın eden vatandaşlar meydana sığmadı. Şarkıcının konseri nedeniyle kısa süreliğine trafikte sıkışıklıklar da yaşandı. Aleyna Tilki\'nin sahne aldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Sevilen şarkılarını Bayraklılılar için seslendiren genç şarkıcıya ilgi yoğun oldu.

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