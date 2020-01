Bayraklı rozet, Vali ve Belediye Başkan Vekili arasında tartışma yarattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni sırasında Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz arasında gerginlik yaşandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 90'ıncı yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'ndaki tören alanına gelen Vali Coş, Aytaç Durak'ın görevden alınmasından sonra seçilen ve partisi MHP'den istifa edip bağımsız kalan Başkan Vekili Aldırmaz ile tokalaştıktan sonra alana gelenleri selamladı. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi görevlileri üzerinde 'Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz' yazan kağıda iliştirilmiş Türk bayrağı rozet dağıttı. Bu durumu fark eden Vali Coş, Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın yanına gelerek, "Sen Türk bayraklarının üzerine adını yazdıramazsın. Ancak belediyenin adını yazabilirsin" diye çıkıştı. Aldırmaz da, "Bir dahaki sefere sizden izin alırız" yanıtını verince taraflar arasında gerilim arttı. Vali Coş'un bir koruması araya girince Aldırmaz ona da "Sen ne benim üzerime geliyorsun kardeşim?" diye tepki gösterdi. Yaklaşık 3-4 dakika süren gerilimin ardından Vali Coş protokoldeki yerine geçerek çelenk sunma töreni yapıldı.

Törenin ardından Başkan Vekili, bazı milletvekillerine de Türk Bayrağı rozeti taktıktan sonra Atatürk Parkı’ndan ayrılırken, Vali Coş, bir süre telefonla konuştu. Ardından da çocuklara bayrak dağıtıp, yaklaşık 20 dakika aynı yerde bulundu. Bu sürede törene katılan protokol de alandan ayrılmadı.

Vali Coş ve Başkan Vekili Aldırmaz arasında geçen diyalog şöyle:

Vali: Bayrağın üzerine ismini yazma, törenin üzerine gölge düşürme.

Aldırmaz: Türk Bayrağı dağıtılması suç mu?

Vali: Türk Bayrağı değil, Türk Bayrağı diye adını reklam etme. Türk Bayrağı 76 milyonun ortak değeri.

Aldırmaz: O zaman siz de sahip çıkın.

Vali: Sahip çıkmıyor muyuz?

Aldırmaz: O zaman niye dağıtmamıza engel oluyorsunuz?

Vali: Altına Zihni Aldırmaz yazamazsınız.

Aldırmaz: Niye yazamam?

Vali: Yazamazsın, burada değil başka yerde dağıt. O zaman herkes dağıtsın. Törenler nasıl yapılacak kutlama komitesi var. Başvurursunuz, değerlendirirsiniz karar verir. Herkes istediğini dağıtamaz. Ayrıca Türk Bayrağı değil rozet dağıtıyorsunuz. Bayrağa herkes sahip çıkıyor, sahip çıkmayan mı var?

Aldırmaz: Benim dağıtmama mani olma.

Vali: Tören alanında yönetmelikler var. Kutlama komitesine başvur gereği yapılır.

Aldırmaz: Bundan sonra Türk Bayrağı rozeti dağıtmak için Valiliğe müracaat edeceğim siz de müsaade edin dağıtacağım.

Vali: Kutlama komitesine başvuracaksın, meseleyi başka yerlere çekme, provokasyon yapma. Atatürk üzerinden Türk Bayrağı üzerinden kimseyi istismar yapma. Biz o bayrak için Atatürk için senin gündüz gidemediğin yerlere gece gittik.

Aldırmaz: Belli oluyor. O zaman Türk Bayrağı dağıtan Zihni Aldırmaz derim ne olacak.

Vali: Sen Büyükşehir Belediyesi diyebilirsin. Büyükşehir Belediyesi senin babanın çiftliği değil.

Aldırmaz: Bana bak Vali isen Valiliğini bil.

Vali: Belediye diyebilirsin Zihni Aldırmaz diyemezsin.

Aldırmaz: Ayıp be, Türk Bayrağı rozeti dağıtıyorum. Buna mani oluyorsunuz. Vali iseniz Valiliğinizi bilin. Bana bak sen de haddini aşan sözler söyleme. Türk Bayrağı dağıtıyorum kimse de mani olamaz.

'Vali her fırsatta Belediye'yi hedef alıyor'

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çelenk Koyma Töreni’nde Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ile arasında geçen tartışma ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet ve Bayrak bu topraklar için ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. Yıldönümünde en anlamlı armağanın, rengini bu topraklar için kanını dökmüş aziz şehitlerimizden alan şanlı bayrağımız olacağı kanaatiyle hazırlanan Ay-yıldızlı rozetleri tören alanında bulunan protokol mensuplarına ve vatandaşlarımıza dağıtmak istedik. Ancak maalesef, şimdiye kadar gerek uygulamaları, gerekse söylemleriyle her fırsatta Adana Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan Adana Valisi, ‘Bayrak dağıtımı’ gibi tüm mülahazaların üzerinde ulvi bir gaye taşıyan bu girişimimizi engellemek istemiş, birlik ve beraberliğimizin zirvesini yaşadığımız bu güzel günü gölgelemiştir. Bu topraklarda bayrak en geçerli ve muteber simgedir. Hangi ırktan, dinden, mezhepten olursa olsun, tüm yurttaşlarımızın gönlünde bayrağımızın ayrı bir yeri vardır. Ay-yıldızlı bayrağımız, Cumhuriyet’in simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve milletimizin namusudur. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da, her şeyi ile milletimizin gönlünde müstesna bir yeri olan bayrağımızı, her yerde taşımaya ve taşıtmaya devam edeceğiz”

Vali Coş ile Başkan Vekili Zihni Aldırmaz arasında daha önce de çeşitli nedenlerle sürtüşmeler yaşanmıştı.