T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayraklar Ulu Önder için yarıya indirildi

Burak GEZEN/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor

10 Kasım 2018 19:25

Burak GEZEN/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor.
Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıldönümü nedeniyle Türk bayrakları yarıya indirildi. İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında, Otağtepe’deki Fatih Korusu Doğa Kültür Merkezinde bulunan dev Türk bayrağı da yarıya indirildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndaki ayağının hemen dibinde yer alan yarıya inmiş Türk bayrağı, arkasında İstanbul, Boğaz ve köprü fonuyla anlamlı bir görüntü oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENİSTANBULDHA TÜRKİYE Cumhuriyetinin Kurucusu BüyükMustafa Kemal AtatürkAtatürkünTürkBoğazının Anadolu Yakasında Otağtepedeki Fatih Korusu Doğa Kültür MerkezindeFatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu Yakasındaki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24