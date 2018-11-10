Bayraklar Ulu Önder için yarıya indirildi

Burak GEZEN/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıldönümü nedeniyle Türk bayrakları yarıya indirildi. İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında, Otağtepe’deki Fatih Korusu Doğa Kültür Merkezinde bulunan dev Türk bayrağı da yarıya indirildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndaki ayağının hemen dibinde yer alan yarıya inmiş Türk bayrağı, arkasında İstanbul, Boğaz ve köprü fonuyla anlamlı bir görüntü oluşturdu.

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