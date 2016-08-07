Bayrakla yüzerek Yenikapı'daki mitinge geldi!

İstanbul’da Yenikapı miting alanında gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi için bir vatandaş alanına denizden yüzerek gelen ve elinde bayrak taşıyan bir vatandaş büyük ilgi topladı

Yenikapı mitingine katılımcılar sabahın erken saatlerinden gelmeye başladı. Polisin trafiğe kapattığı caddelerden yürüyerek gelen vatandaşlar, güvenlik kontrol noktasına kurulan metal detektörleri ve xray cihazlarıyla arandıktan sonra miting alanına alındı.

Milyonlarca vatandaş, Yenikapı'daki dev miting alanını doldurulurken, denizden gelen gemiler de miting alanına vatandaşları taşıdı.

Miting alanına denizden yüzerek gelen ve elinde bayrak taşıyan bir vatandaş büyük ilgi topladı.