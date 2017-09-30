Bayrak yarışlarını Rus itfaiyeciler kazandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de düzenlenen \'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'nda üçüncü gün yapılan bayrak yarışlarını kadınlar ve erkeklerde Rusya Federasyonu kazandı. Rusya Kadın Takımı bir de dünya rekoru kırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen \'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\', birbirinden renkli ve çekişmeli yarışlara sahne oluyor. Yarışların üçüncü gününde 4x100 metre bayrak yarışları yapıldı. Ülkeleri adına piste çıkan 4\'er yarışçı, sırasıyla merdivenle binaya tırmandı, yükseklik engelini aştı, hortumları motopompa bağladı; yangın söndürücüyle alevleri söndürüp bitiş çizgisine en önde ulaşmaya çalıştı. Sporcular bayrak yerine hortum ağızlığı denen parçayı birbirlerine iletti. Her 100 metrede bir klasik atletizm yarışlarında olduğu gibi değişim yapıldı. Etaplarda kurayla belirlenen iki ülke önce birbiriyle yarıştı. En iyi dereceyi yapanlar ekipler final koştu. Günün sonunda Rusya Federasyonu hem kadınlar, hem de erkeklerde en iyi dereceleri yaparak dünya şampiyonu unvanına ulaştı.

KADINLARDA DÜNYA REKORU KIRILDI

Vladimir Sidorenko, Stanislaw Titorenko, Pavel Pervushin ve Andrey Zavalishin\'den oluşan Rusya Erkek İtfaiye Takımı, 53.82\'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Onları 54.06 ile Belarus, 54.55 ile Çekya izledi.

Kadınlarda ise Ekaterine Guseva, Lyudmilla Kirdyashova, Ekaterine Chendakova ve Angelica Dokaneva\'dan oluşan Rusya takımı şampiyonluğa 59.23\'lük dereceyle ulaşırken, bu alandaki dünya rekorunu da kırmış oldu. İkinci Çekya 62.47, üçüncü Kazakistan ise 63.31\'le parkuru tamamladı.

AFET ANINDA HIZ VE GÜÇ GEREKLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \"Bu yarış hayat için\" sloganıyla evsahipliğini üstlendiği \'13. İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\', birbirinden güçlü sporcuların nefes kesen mücadelelerine sahne oluyor. Uluslararası Yangın ve Kurtarma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, yangına müdahale ve kurtarmanın zorluğuna dikkat çekerek şampiyonanın ruhunu şöyle anlatıyor:

\"Kulvarlarda geçen her saniye, insan hayatını etkiler. Bu şampiyonada itfaiyeciler, atlet kadar hızlı, halterci kadar güçlü olmak zorundadır. Bu özellikler bir itfaiyecinin genel özellikleri olmak zorundadır, çünkü olağanüstü hallerde, deprem ve afetlerde bize bu hız ve güç gereklidir.\"

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