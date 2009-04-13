T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayrak törenine geç kalan öğrenciler okula alınmadı

13 Nisan 2009 19:24



Camili Yenikent Lisesi'nin bir kısmı servisle gelen 150 öğrencisi bayrak törenine geç kalınca okula alınmadı. Sınavları olan öğrenciler, çareyi Sakarya Valiliği'ne gitmekte buldu.

İddiaya göre yaklaşık 4 yıldır Camili Yenikent Lisesi öğrencilerini taşıyan Adabatur'a ait okul servisinin lastiği patladı. Firmaya ait iki servis de lastiği patlayan servise yardım etmek için durdu. Lastik tamir olduktan sonra tekrar hareket eden servisler, öğrencileri okula 5 dakika geç getirdi. Bu sırada okula kendi imkanlarıyla gelen bazı öğrenciler de törene geç kaldı. Tören sırasında yaklaşık 150 öğrencinin geç kaldığını gören okul müdürü Muzaffer Turan'da, öğrencileri daha önce de geç kaldığı gerekçesiyle okula almadı. Sınavları olan öğrenciler de çara olarak hep birlikte Sakarya Valiliği'ne yürüdü. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı ile görüşen öğrenciler, hemen okullarına geri gönderildi.

Okul Müdürü Muzaffer Turan ise sözleşmeli olmayan servislerin özel taşımacılık yaptığını ve başka okulların servisini yapıp daha sonra kendi öğrencilerini getirdiklerini, bu yüzden öğrencilerinin sık sık bayrak törenini kaçırdığını öne sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24