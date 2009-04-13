Bayrak törenine geç kalan öğrenciler okula alınmadı





Camili Yenikent Lisesi'nin bir kısmı servisle gelen 150 öğrencisi bayrak törenine geç kalınca okula alınmadı. Sınavları olan öğrenciler, çareyi Sakarya Valiliği'ne gitmekte buldu.



İddiaya göre yaklaşık 4 yıldır Camili Yenikent Lisesi öğrencilerini taşıyan Adabatur'a ait okul servisinin lastiği patladı. Firmaya ait iki servis de lastiği patlayan servise yardım etmek için durdu. Lastik tamir olduktan sonra tekrar hareket eden servisler, öğrencileri okula 5 dakika geç getirdi. Bu sırada okula kendi imkanlarıyla gelen bazı öğrenciler de törene geç kaldı. Tören sırasında yaklaşık 150 öğrencinin geç kaldığını gören okul müdürü Muzaffer Turan'da, öğrencileri daha önce de geç kaldığı gerekçesiyle okula almadı. Sınavları olan öğrenciler de çara olarak hep birlikte Sakarya Valiliği'ne yürüdü. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı ile görüşen öğrenciler, hemen okullarına geri gönderildi.



Okul Müdürü Muzaffer Turan ise sözleşmeli olmayan servislerin özel taşımacılık yaptığını ve başka okulların servisini yapıp daha sonra kendi öğrencilerini getirdiklerini, bu yüzden öğrencilerinin sık sık bayrak törenini kaçırdığını öne sürdü.

