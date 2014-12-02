Bayrak indirme iddianamesi tamamlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk bayrağını indiren sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanığın, "terör örgütüne üye olmak", "devletin egemenlik ve alametlerini alenen aşağılama", "askeri yasak bölgelere girme" suçlarından cezalandırılması talep edildi - İddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey nizamiyesindeki Türk bayrağını gönderden indirip, atan şüphelinin 9 Ağustos 2014 tarihinde tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildiği anımsatıldı.
Devam eden soruşturma kapsamında iddianamenin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Ö.M. hakkında yürütülen soruşturma dosyasında, eylemlerine uyan 'yasak askeri bölgelere girme', 'devletin egemenlik ve alametlerini alenen aşağılama' maddeleri delaletiyle 'TCK'nın silahlı terör örgütüne üye olma' sayılı yasanın maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur."