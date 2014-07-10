Bayrak indiren zanlının abisi: Kardeşimizin intihar ettiğinden şüpheliyiz

Özel bir hastanenin, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken polis tarafından ayağından vurulan Ali Uçkun'un, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nde ölü bulunmasının ardından ağabeyi Saadettin Uçkun açıklamada bulundu. Ağabey Uçkun, "Madem intihar etmiş, o görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşsınlar. Herkes görsün” dedi.

Ali Uçkun, 28 Haziran günü Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanenin önündeki Türk Bayrağı’nı indirmiş, ardından hastane yakınındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki Türk Bayrağı’nı da indirirken, polis tarafından ayağından silahla vurularak etkisiz hale getirilmişti. Adliyeye sevk edilen Uçkun, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. Tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan Uçkun’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

'Madem intihar etmiş, görüntüleri paylaşsınlar'

Otopsi işlemleri tamamlanan Uçkun’un cenazesi ailesi tarafından alınarak, Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü’ne getirildi. Burada gazetecilere açıklama yapan ağabey Saadettin Uçkun, şunları söyledi:

“Olayın gece saat 01.00 sıralarında olduğunu, kardeşimin kendisini banyoda astığını cezaevi yetkilileri bize söyledi. Kendisi tek kişilik koğuşta kalıyordu. Bu olayla ilgili kafamızda soru işaretleri var. Yüzde 80 sağlık dengesi yerinde olmayan bir insan, nasıl olur da cezaevinde tutulur? Adli Tıp raporundan sonra cenazemizi aldık, ancak ayağında demir parçası olduğu gerekçesiyle geri çağırdılar. İnceleme yapıldı ve tekrar cenazemizi aldık. Ben Türk adaletine inanmıyorum. Madem intihar etmiş, o görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşsınlar. Herkes görsün” dedi.

Ali Uçkun’un cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere muş’a gönderildi.