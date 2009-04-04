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Politika

'Bayrak dikeceğim demedim'

Karayalçın, seçim çalışmalarında "belediyeye CHP'nin bayrağını dikeceğiz" diye bir söz kullanmadığını bildirdi.

04 Nisan 2009 03:00

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, seçim çalışmaları sırasında hiçbir yerde "belediyeye CHP'nin bayrağını dikeceğiz" diye bir söz kullanmadığını bildirdi.

Karayalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bir televizyon programında, bu konudaki bir soru üzerine böyle bir söz kullanmadığını, belediye binasına yalnızca Türk bayrağının asılacağını söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarım sırasında hiçbir yerde 'Belediyeye CHP'nin bayrağını dikeceğiz' diye bir söz kullanmadım. Melih Gökçek'in dün düzenlediği törende bu gerçek dışı iddiayı tekrarlaması, Ankara Belediyesinin yönetiminde yeni dönemde de maalesef hiçbir şeyin değişmeyeceğini göstermektedir."

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