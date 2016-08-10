'Bayrak asan dayı' reklam yıldızı oldu

2013 yılında balkonuna bayrak asarken fotoğrafı çekildi. Bu fotoğrafla internette fenomen haline geldi. 'Bayrak asan dayı' Salih Tahtalıoğlu bu kez reklam filmiyle gündemde.

Sosyal ağlarda gündem değiştikçe fotoğrafı farklı bayraklarla kullanılan Salih Tahtalıoğlu bir firmanın reklam filminde rol aldı.

Gazeteduvar.com.tr'nin haberine göre Ülker’in online oyuncular için açtığı Youtube kanalı ‘Mutluluk Oynanır’ için kamera karşısına geçen ‘bayrak asan dayı’, filmde League of Legends (LOL) isimli oyunun Türkiye Büyük Finali takımlarından Supermassive oyuncularıyla birlikte görülüyor.

Tahtalıoğlu, reklam filminde Ülker’in sponsoru olduğu e-spor takımı SuperMassive’in şampiyonluk kemerinin ekrana gelmesinden sonra sosyal medyada olduğu gibi “As bayraklar as as as” tezahüratıyla balkona takımın bayrağını asıyor.

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