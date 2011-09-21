Bayrak altında seks!





T24- Avustralya’nın ilk kadın başbakanı Julia Gillard’ın (50) başı bir televizyon dizisi ile dertte. Çünkü henüz fragmanları yayınlanan siyasi taşlama tarzındaki dizide, Gillard’ın beraber yaşadığı emlak komisyoncusu sevgilisi Tim Mathieson (54) ile başbakanlık ofisinde Avustralya bayrağı desenlerindeki bir battaniyenin altında seks yaptığı bir sahne de yer alıyor.







Hürriyet'in haberine göre, “At Home With Julia” adlı dizi, ülkenin ilk bekâr başbakanının özel hayatı üzerine kurulu olduğu için feministlerden büyük tepki çekti.



Televizyon eleştirmenleri de dizinin mizahtan yoksun olduğunu yazdılar. Dizi Avustralya parlamentosunda da tartışma konusu olurken, Gillard’ın sessiz kalması dikkat çekiyor. Göçmenler, eşcinseller ve internetin denetimine yaklaşımıyla kıyasıya eleştirilen İşçi Partili Gillard’ın sessizliğinin, Avustralya’da son 40 yılın en düşün halk desteğine sahip başbakanı haline gelmesinden kaynaklandığı ileri sürülüyor.