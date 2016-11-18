"Bayrağı dikince kovulacağımı sandım, gözyaşlarıyla karşıladılar"

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, 1996 yılında Fenerbahçe karşısında kazandıkları kupa sonrası sahaya bayrak dikmesi sonrasında soyunma odasında gözyaşları içinde karşılandığını söyledi.

Graeme Souness, Fenerbahçe'nin stadına bayrak dikmesinin üzerinden geçen 20 yılın ardından BBC'ye o olayı anlattı.



Souness "9 ay önce Galatasaray'ın teknik direktörü olduğumda, Fenerbahçe'nin yöneticilerinden biri, 'Galatasaray bir sakata imza attırarak ne yapıyor?' demişti. Yıllar önce olduğum açık kalp ameliyatına atıfta bulunuyordu. O bu lafı ettikten 9 ay sonra da kendi statlarında kupayı kazandık.



Elimde Galatasaray bayrağıyla boşalan stada, şeref tribününe bakıyordum. Bana 9 ay önce kırıcı laflar eden o Fenerbahçeli yöneticiyi gördüm; 'şimdi sana gösteririm' dedim. Bir çılgınlık anında, orta sahaya ilerledim ve bayrağı tam ortaya diktim. Zemin çok sertti. Sanırım ikinci, üçüncü denememde başarabildim.



Ama o sahanın ortasına kadar gittikten sonra o bayrak zaten oraya dikilecekti. Sonra kafamı kaldırdım ve yaptığımın aslında çok da akıllıca olmadığını fark ettim" ifadesini kullandı.

"O kadar erkek tarafından öpülmemiştim"

Souness, bayrağı diktikten sonra Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği sert tepkiden korkmadığını da savundu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü "Kesinlikle korkmadım. Kazanmanın coşkusu ve mutluluğu vardı. Ama soyunma odasına girişimi hatırlıyorum. 'Bu iş bitti' dedim. 'Kulüp başkanı gelecek ve o an orada beni kovacak, yarın ilk uçağa bindirip gönderecekler herhalde' diye düşündüm.



Ama tam tersi oldu. Soyunma odasına gözyaşlarıyla geldiler. Hiç bu kadar kısa sürede bu kadar çok erkek tarafından öpülmemiştim. Belli ki kupayı kazandığımız için çok mutlu olmuşlardı ama asıl Fenerbahçe Stadı'na Galatasaray bayrağı diktiğim için mutlu olmuş gibi görünüyorlardı" dedi.