Baylan Pastaneleri'nin kurucusu vefat etti

İstanbul'da 93 yıldır hizmet veren Baylan Pastaneleri'nin kurucusu Filip Lenas'ın oğlu, duayen pastacı Harry Lenas, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Baylan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin ilk akademisyen pastacısı" olarak tanınan Harry Lenas, İstanbul'da vefat etti.

Harry Lenas için 13 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Taksim'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Lenas'ın cenazesi, buradaki törenin ardından Şişli Rum Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Harry Lenas kimdir? Harry Lenas kimdir?

Baylan Pastaneleri'nin kurucusu Filip Lenas'ın oğlu Harry Lenas, 1931'de dünyaya geldi. Arnavutluk ile kuzey Yunanistan arasındaki Epir bölgesinden İstanbul'a göç eden ve pastacı olan babasının mesleğini seçen Lenas, 1952-54 yılları arasında Avrupa tarzı pastacılığı ve çikolatacılığı akademik olarak öğrenmek üzere Avusturya, İsviçre ve Almanya'ya gitti.

Bir yıl Viyana'da pastacılık okulunda öğrenim gören ve buradaki ünlü pastanelerde staj yapan Lenas, İsviçre'de de 9 ay yatılı pastacılık ve çikolata konusunda eğitim aldı. Lenas, Almanya'da gıda sanayi okulundaki kursun ardından Türkiye'ye "ilk akademisyen pastacı" olarak döndü.

Ülkeye espresso ve capuccino, limonlu ve krokanlı çikolatalar, İtalyan dondurması, tiramisu ve kanepe sandviçleri ilk tanıtan kişi olarak bilinen Harry Lenas, bugün neredeyse Baylan adı kadar ünlü olan ve uluslararası tatlı literatürüne giren "Kup Griye" tatlısını yaptı.