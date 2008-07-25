'Baykuş'un Kareleri' Pera'da

Pera Müzesi, 30'uncu kuruluş yılını kutlayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunlarının seçilmiş çalışmalarından oluşan “Baykuşun Kareleri” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.



Faaliyete geçtiği 2005 Haziranı’ndan bu yana, genç sanata ve sanat eğitimi kurumlarına kucak açan Pera Müzesi, dördüncü etkinlik dönemine girdiği bu yaz aylarında da, 30'uncu kuruluş yılını kutlayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunlarının seçilmiş çalışmalarından oluşan “Baykuşun Kareleri” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.



13 Temmuz 1978 yılında kurulan, fotoğraf sanatı alanında gelenekle çağdaş düşünceyi yüksek teknikle buluşturan, fotoğrafın gündemini oluşturmayı ve uluslararası platforma taşımayı hedefleyen ve 30 yıllık geçmişinde 300'den fazla mezun veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, fotoğraf eğitimi alanında kurumsallaşmanın da temsilcisi olmuş.



Fotoğrafı’nın çeşitli alanlarında hizmet vererek söz sahibi olan, fotoğrafın farklı alanlarında çalışan fotoğrafçıları bir araya getiren “Baykuşun Kareleri” sergisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunlarını ve seçilmiş fotoğraflarını bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmak ve 30. yıl kutlamalarının bütünleştirici etkinliklerinden biri olmak amacını taşıyor.



67 mezunun birbirinden ilginç seçilmiş fotoğraflarından oluşturulan “Baykuşun Kareleri” sergisi 24 Temmuz Perşembe 19:00’da Pera Müzesi’nde düzenlenecek açılış davetini takiben, 25 Temmuz’da sanatseverlerin ilgisine sunulacak ve 31 Ağustos’a kadar açık kalacak.





