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BAYKAM'I 30

18 Nisan 2011 18:56

-BAYKAM'I 30-35 YAŞLARINDA BİR ERKEK BIÇAKLAMIŞ! İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ressam Bedri Baykam ve yardımcısına bıçaklı saldırıda bulunan kişinin yakalanmasına çalışıldığını söyledi. Vali Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akatlar Kültür Merkezi'nde bir toplantıya katılan ressam Bedri Baykam ve yardımcısının çıkışta 35-40 yaşlarında bir erkeğin saldırısına uğradığını belirtti.  Baykam ve yardımcısının Acıbadem Maslak Hastanesinde tedavi altına alındığını hatırlatan Mutlu, ''Emniyet güçlerimiz, olayın tanıkları ve civardaki kameralar kullanılarak saldırganın yakalanmasına çalışıyor'' dedi.

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