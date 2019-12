-BAYKAM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TABURCU İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu, bıçakla yaralanan ressam Bedri Baykam ile asistanı Tuba Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta taburcu edileceğini söyledi. Acıbadem Maslak Hastanesi önünde yapılan açıklamada Hamzaoğlu, Baykam'ın karın bölgesinden yaralandığını, kalın ve on iki parmak bağırsağı ve karaciğerinin zarar gördüğünü kaydetti. Baykam'ın karındaki ana büyük damarlarında da yaralanma meydana geldiğini dile getiren Hamzaoğlu, ''İlk günü yoğun bakımda geçirdi. Ameliyat sonrası olumsuz herhangi bir şey olmadı. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta içinde de eve gönderebiliriz. Şu anda olumsuz giden herhangi bir şey yok. Bedri Baykam ve Kurtulmuş'u önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz'' diye konuştu. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu da, Kurtulmuş'u kesici alet yaralanması nedeniyle ameliyat ettiklerini belirterek, ''Buna bağlı olarak on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağında yaralanma vardı. Onu tamir ettik. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Ağızdan beslemeye başladık. Sanıyorum önümüzdeki hafta içerisinde taburcu edeceğiz'' dedi.