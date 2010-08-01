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Politika

BAYKAL:''TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'' AKÇAY (A.A)

01 Ağustos 2010 10:29

-BAYKAL:''TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'' AKÇAY (A.A) - 01.08.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 12 Eylül'deki referandumdan sonra Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Baykal, CHP Antalya milletvekilleri Hüsünü Çöllü, Osman Kaptan ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve partililerle, Elmalı'nın Akçay beldesinde düzenlenen 6. Elma Şenliğine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Baykal, Türkiye'de son dönemde ortaya çıkan manzarayı üzüntüyle izlediklerini, bu manzarayı ne Türkiye'nin ne de halkın hak ettiği görüşünü dile getirdi. 12 Eylül'deki kararın ülke içinde çok belirleyici olacağını, bütün olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla baktıklarını dile getiren Baykal, ''İnşallah 12 Eylül'den sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Memleketin ekonomisinde, siyasetinde, terör konusunda ülkeyi ayrıştırma politikasının bir sona gelmesi de hep birlikte gerçekleştirilecek. Ülkeyi ayrıştırma politikasının bu fırsatla sona ereceğini umut ediyorum'' diye konuştu.

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