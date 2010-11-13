-BAYKAL: ÖNDER SAV İLE GÖRÜŞMEM OLMADI TBMM (A.A) - 13.11.2010 - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, eski Genel Sekreter Önder Sav ile herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Vefat eden eski Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün için TBMM'de düzenlenen törene katılan Baykal, Kocatepe Camisi'ndeki dini törene katılmak için beklerken CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ile birlikte Meclis kulisinde çay içti. Gazetecilerle de sohbet eden Baykal, Gülcegün'ün sonuna kadar SHP'ye sadık kaldığını, ancak CHP ile kardeş ilişki içinde olduğunu belirterek, ''Bizimle iyi ilişkiler geliştirdi. Mardin'den çok beyefendi bir arkadaşımızdı'' diye konuştu. Baykal, bir soru üzerine eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile herhangi bir görüşme yapmadığını belirterek, ''Bir temasımız olmadı'' dedi. CHP'deki gelişmelerle ilgili soruları ise Baykal, ''Beni anlamanızı istiyorum. Her vesileyle ülkenin önemli konuları, ciddi siyasi meseleler, parti konuları ile ilgili açıklamalar yapmayı uygun görmüyorum. Bu konularla ilgili konuşmak isteyeceğimi bilirsiniz, söylenecek çok şey olduğunu da biliyorum. Fakat bir şey söylemek doğru değil. İzleyici sıralarından olaya bakmayı deneyelim'' sözleriyle yanıtsız bıraktı. Söyleyeceğini canlı yayınlarda söylediğini ifade eden Baykal, ''Siyasi baskı yapıyor gibi bir görüntü vermek istemem. Parti ve Türkiye yararına olduğunu düşündüğüm bir değerlendirmeyi koydum. Onu parti organları takdir eder, etmez, uygular, uygulamaz, onların takdiridir. Bir kampanya açmış gibi, bir siyasi mücadele veriyor gibi bir görüntüye girmek istemiyorum'' diye konuştu. -''DOĞAL KARŞILANMASI LAZIM''- Bir başka soru üzerine, siyasi liderlerin yasalar çerçevesinde karikatürlerle eleştiri konusu yapılmasının doğal olduğunu ifade eden Baykal, ''Burada önemli olan çifte standart kullanılmamasıdır. Herkesin bunu doğal karşılaması lazım. Kendisine yapıldığı zaman da doğal karşılaması lazım, karşı tarafa yapıldığı zaman da. Şu yapılmaz, bu yapılmaz diye bir şeyin anlamı yok. Olabilir, ne olacak yani. Geçmişte de çok acı şeyler yapılmıştır. Menderes, Demirel, Özal döneminde de bugün büyük olay yaratanların çok ötesinde karikatürler yapılmıştır'' dedi. Gazetecilerin, TBMM Genel Kurulunda ''olmayan milletvekillerinin yerine pusula ile oy kullanıldığı'' iddialarına ilişkin sorularını ise Yılmaz Ateş yanıtladı. Geçmişte TBMM Başkanvekilliği yaptığını anımsatan Ateş, oturumu yöneten Başkanvekilinin pusula gönderen milletvekillerinin Genel Kurulda olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Ateş, konunun Meclis'in saygınlığı açısından önemli olduğunu, Meclis Başkanı'nın Meclis'in saygınlığı açısından kendiliğinden harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.