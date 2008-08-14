Baykal'la vedalaştı

30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün, son veda ziyaretini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yaptı. Saat 14.30'da başlayan ziyaret biraz önce sona erdi.

Orgeneral Büyükanıt’ı, CHP Genel Merkezine gelişinde, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil karşıladı.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, 1 saat 10 dakika sürdü.

Baykal, ziyaretin ardından Orgeneral Büyükanıt'ı makam aracına kadar uğurladı.

Deniz Baykal'ın, ziyaret anısına Orgeneral Büyükanıt'a Paşabahçe'nin özel koleksiyonundan bir cam kase armağan ettiği öğrenildi.



Baykal, Orgeneral Büyükanıt'ın, CHP Genel Merkezi'nden ayrılışının ardından bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Gürcistan'da yaşanan olaylar başta olmak üzere dış politika ve güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Baykal, "Görevini tamamlayan bir Genelkurmay Başkanı'nın, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na veda

ziyareti çerçevesinde yapılmış kapsamlı bir değerlendirme oldu" dedi.

Gazetecilerin, "Herhangi bir kırgınlık var mıydı?" sorusu üzerine Baykal, daha önce olduğu gibi görüşmede de bu yönde bir tespitinin bulunmadığını ifade etti.

Baykal, "Büyükanıt'a alınan zırhlı araç konusu gündeme geldi mi?" sorusuna da "Medyanın ilgilendiği konuların çok ötesinde Türkiye'nin sorunlarını temel alan bir anlayış içinde görüşme gerçekleşti" karşılığını verdi.

Baykal, görüşmenin uzun sürdüğüne dikkat çekilmesi üzerine de "Biz çok sık bir araya gelmiyoruz. O nedenle uzun sürmüş olabilir" dedi.