T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal'la vedalaştı

30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son veda ziyaretini CHP lideri Baykal'a yaptı

14 Ağustos 2008 03:00

30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün, son veda ziyaretini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yaptı. Saat 14.30'da başlayan ziyaret biraz önce sona erdi. 
Orgeneral Büyükanıt’ı, CHP Genel Merkezine gelişinde, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil karşıladı.
CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, 1 saat 10 dakika sürdü.
Baykal, ziyaretin ardından Orgeneral Büyükanıt'ı makam aracına kadar uğurladı.
Deniz Baykal'ın, ziyaret anısına Orgeneral Büyükanıt'a Paşabahçe'nin  özel koleksiyonundan bir cam kase armağan ettiği öğrenildi.
 
Baykal, Orgeneral Büyükanıt'ın, CHP Genel Merkezi'nden ayrılışının ardından bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Gürcistan'da yaşanan olaylar başta olmak üzere dış politika ve güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Baykal, "Görevini tamamlayan bir Genelkurmay Başkanı'nın, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na veda
ziyareti çerçevesinde yapılmış kapsamlı bir değerlendirme oldu" dedi.
Gazetecilerin, "Herhangi bir kırgınlık var mıydı?" sorusu üzerine Baykal, daha önce olduğu gibi görüşmede de bu yönde bir tespitinin bulunmadığını ifade etti.
Baykal, "Büyükanıt'a alınan zırhlı araç konusu gündeme geldi mi?" sorusuna da "Medyanın ilgilendiği konuların çok ötesinde Türkiye'nin sorunlarını temel alan bir anlayış içinde görüşme gerçekleşti" karşılığını verdi.
Baykal, görüşmenin uzun sürdüğüne dikkat çekilmesi üzerine de "Biz çok sık bir araya gelmiyoruz. O nedenle uzun sürmüş olabilir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24