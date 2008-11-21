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Politika

Baykal'ın 'Tombala vekil' rahatsızlığı

CHP lideri Baykal, il başkanının çarşaf açılımını eleştiren vekile söylediği "Tombala vekil işine baksın" sözüne kızdı.

21 Kasım 2008 02:00

CHP lideri Deniz Baykal, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, çarşaf açılımını eleştiren milletvekili Necla Arat'a söylediği "Tombala vekil işine baksın" sözüne kızdı.

CHP'de çarşaf açılımının mimarlarından İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, yeni katılımlara tepkisini dile getiren İstanbul milletvekili Necla Arat'a yönelik "Tombala vekil işine baksın. Tombaladan vekil olanlar 'taban rahatsız' diyemez" sözlerinden rahatsız oldu.

Baykal, "Çok doğru olmamış. Kırıcı olmayacağız. Seçilmiş bir milletvekiline herkes saygı göstermeli" dedi.

Parti içi tartışmalar konusunda, "Bu normaldir, birbirimizi anlamaya ve saygı göstermeye ihtiyaç var" diyen Baykal, Tekin'in açıklaması için, "Çok doğru olmamış. Bu tartışmalar normaldir ama birbirimizi anlamaya çalışacağız. Kırıcı olmayacağız. Seçilmiş bir milletvekiline herkes saygı göstermeli" diye konuştu. Baykal'ın, bu düşüncelerini Tekin'e de telefonla ilettiği öğrenildi. 

Tekin: Tombala vekil işine baksın  

CHP'nin 'çarşaf açılımına' AKP'den destek

Özür diledi

Tekin de dün Arat'la ilgili yaptığı "tombala vekil" tanımlaması nedeniyle özür diledi. Arat'la aralarından iletişim kopukluğu olduğunu söyleyen Tekin, "Ben hocamın gönlünü alırım. Zaman zaman kopukluklar oluyor." dedi.

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