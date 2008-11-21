Baykal'ın 'Tombala vekil' rahatsızlığı

Tekin: Tombala vekil işine baksın

CHP'nin 'çarşaf açılımına' AKP'den destek

CHP'de çarşaf açılımının mimarlarından İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, yeni katılımlara tepkisini dile getiren İstanbul milletvekili Necla Arat'a yönelik "Tombala vekil işine baksın. Tombaladan vekil olanlar 'taban rahatsız' diyemez" sözlerinden rahatsız oldu.Baykal, "Çok doğru olmamış. Kırıcı olmayacağız. Seçilmiş bir milletvekiline herkes saygı göstermeli" dedi.Parti içi tartışmalar konusunda, "Bu normaldir, birbirimizi anlamaya ve saygı göstermeye ihtiyaç var" diyen Baykal, Tekin'in açıklaması için, "Çok doğru olmamış. Bu tartışmalar normaldir ama birbirimizi anlamaya çalışacağız. Kırıcı olmayacağız. Seçilmiş bir milletvekiline herkes saygı göstermeli" diye konuştu. Baykal'ın, bu düşüncelerini Tekin'e de telefonla ilettiği öğrenildi.Tekin de dün Arat'la ilgili yaptığı "tombala vekil" tanımlaması nedeniyle özür diledi. Arat'la aralarından iletişim kopukluğu olduğunu söyleyen Tekin, "Ben hocamın gönlünü alırım. Zaman zaman kopukluklar oluyor." dedi.