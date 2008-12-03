'Baykal'ın tek partiyle ilgili sözleri reddi miras'

Baykal: Tek parti dönemi bitti

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çarşaf açılımını savunurken tek parti zihniyetini eleştirmesine parti içinden tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat, Baykal'ın sözlerininmilletvekilleri arasında 'reddi miras' olarak yorumlandığını söyledi.TBMM'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Necla Arat, Baykal'ın sözlerinin bir özeleştiri mi yoksa reddi miras mı olduğuna ilişkin bir soru üzerine, "Sanıyorum milletvekiliarkadaşların arasında bir reddi miras olarak yorumlandı. Oldukça büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Özeleştiri olması söz konusu değil. Özeleştiri yapacaksak, başka bağlamlarda yapmamız lazım. Sosyal demokrat bir parti, temel ilkeleri acaba Türkiye'de yaşanıyor mu?Bunu tartışmamız lazım diye düşünüyorum." diye konuştu."Tek parti dönemini eleştirirken, bu içinde yaşadığımız yıldan 1930-40'lı yıllara yaparken haksızlık yapıyoruz gibi geliyor bana." diyen Necla Arat, Baykal'ın söz konusu dönemi eleştirirken verdiği örneklerin de yanlış olduğunu savundu.Baykal'ın gündeme getirdiği, Aşık Veysel'in kıyafeti nedeniyle Atatürk ile görüştürülmesi olayın doğru olmayabileceğini iddia eden Arat, tarihçilerin bu tür örneklerin kanıtlanamadığını söylediğini kaydetti. Arat, "Bu örnekler genellikle karşı devrimci çevrelerce 85 yıldır çeşitli vesilelerle uydurdukları örneklerdir. Tabii CHP Genel Başkanı'nın bunu meşrulaştıran bir tarzda konuşması da çok şık olmadı diye düşünüyorum." dedi.Bu konuyu CHP Parti Meclisi'nde gündeme getirip getirmeyeceğinin sorulması üzerine Arat, bu konunun PM'de tartışılması gerektiğini söyledi. Bunların kamuoyunda, medyada tartışılmasının yeterli ve doğru olmadığını dile getiren Arat, herkes görüşünü ifade ettikten sonra bir noktaya varılabileceğini kaydetti.Baykal'ın son açıklamasının bir politika değişikliği olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık da Arat, "Politika değişikliği olabilmesi için PM'de görüşülmesi, ondan sonra bir karar varmamızgerekirdi. Oysa anladığımız kadarıyla iki-üç kişinin arasında bir kaç aydır konuşlan bir konu. Milletvekillerine hiçbir yansıması olmadı. O yüzden 97 milletvekilinin de bir yerde insan hakları,milletvekili hakları çiğneniyor." diyerek bu duruma tepki gösterdi.CHP'li Necla Arat, "Aşık Veysel olayı da şehir efsanesi mi?" şeklindeki bir soruyu da, "Aşık Veysel olayının doğru olmadığını söyleyen tarihçi arkadaşlar var. Tabi ki bu konuda elimizde belgeler olmadığını için açıkçası bir şey söylemek mümkün değil. Ama bunun net ve doğru olduğunu televizyon ekranlarında söylediğimiz zaman pek çok insan bunun doğruluğuna inanacaktır." diye yanıtladı.Necla Arat Baykal'ın, 'alışacaksınız' dediğinin hatırlatılması üzerine, bu ifadenin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait bir ifade olduğunu aktardı. Arat, "Öyle sanıyorum ki bu miras, devrimin bütünlenmesi süreci olarak hep ileri doğru gitmesi gereken bir mirastır. Bir dogma değildir. diye konuştu.Baykal'ın tek parti döneminden bahsederken kullandığı, 'saplantı' sözü ile ilgili olarak da Arat, "Saplantı yanlış bir ifadeydi. Kullanılmaması gerekirdi diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.