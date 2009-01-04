‘Baykal’ın sözleri devlet terbiyesine ters’

İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın “parti binasında bulunan dinleme
cihazını polise bildirmedik, çünkü güvenmiyoruz” sözlerine sert tepki
gösterdi
Atalay, “Deniz Baykal’ın ağzından çıkan ve teşkilatımız
mensuplarını derinden yaralayan talihsiz sözleri, devlet terbiyesine
ters düşüyor” dedi.
Bakan Atalay, Baykal’ın önceki gün CNN Türk’te yaptığı “polis
teşkilatına güvenmediği” yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak Anadolu
Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Polisin, gece gündüz demeden ve hiçbir
ayrımcılığa başvurmadan büyük bir özveri ile çalıştığını belirten
Atalay, şunları kaydetti:
“CHP binasındaki bir-iki odada çıkan cihazların dinleme amaçlı mı
olduğunu, dinleme amaçlıysa kim veya kimler tarafından oralara
yerleştirildiğini en iyi sonuçlandırabilecek olan da son yıllarda
teknoloji alanında büyük atılımlara sahne olan polisimizdir. Deniz
Baykal’ın ağzından çıkan ve teşkilatımız mensuplarını derinden
yaralayan talihsiz sözleri, devlet terbiyesine de ters düşüyor. CHP
Lideri’ni, talihsiz çıkışı üzerinde bir daha düşünmeye davet ediyorum.”