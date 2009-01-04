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Politika

‘Baykal’ın sözleri devlet terbiyesine ters’

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sözlerine sert tepki gösterdi

04 Ocak 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın “parti binasında bulunan dinleme cihazını polise bildirmedik, çünkü güvenmiyoruz” sözlerine sert tepki gösterdi

Atalay, “Deniz Baykal’ın ağzından çıkan ve teşkilatımız mensuplarını derinden yaralayan talihsiz sözleri, devlet terbiyesine ters düşüyor” dedi.
Bakan Atalay, Baykal’ın önceki gün CNN Türk’te yaptığı “polis teşkilatına güvenmediği” yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Polisin, gece gündüz demeden ve hiçbir ayrımcılığa başvurmadan büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Atalay, şunları kaydetti:
“CHP binasındaki bir-iki odada çıkan cihazların dinleme amaçlı mı olduğunu, dinleme amaçlıysa kim veya kimler tarafından oralara yerleştirildiğini en iyi sonuçlandırabilecek olan da son yıllarda teknoloji alanında büyük atılımlara sahne olan polisimizdir. Deniz Baykal’ın ağzından çıkan ve teşkilatımız mensuplarını derinden yaralayan talihsiz sözleri, devlet terbiyesine de ters düşüyor. CHP Lideri’ni, talihsiz çıkışı üzerinde bir daha düşünmeye davet ediyorum.”

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