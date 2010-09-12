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Politika

BAYKAL'IN SANDIĞINDAN "HAYIR" SONUCU ÇIKTI (DİKKAT: BU HABER YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRINCAYA KADAR

12 Eylül 2010 03:00

-BAYKAL'IN SANDIĞINDAN "HAYIR" SONUCU ÇIKTI (DİKKAT: BU HABER YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRINCAYA KADAR AMBARGOLUDUR) ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oy kullandığı sandıktan ''hayır'' sonucu çıktı. Baykal'ın oy verdiği, Ayten-Şaban Diri İlköğretim Okulu'ndaki 4373 numaralı sandıkta 336 seçmen oy kullandı. Sandıktan 308 ''hayır'', 26 ''evet'' tercihi çıkarken, 2 oy geçersiz sayıldı. Baykal ile birlikte aynı sandıkta, eşi Olcay Baykal ve CHP Milletvekili Kamer Genç de oy kullanmıştı.

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