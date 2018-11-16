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Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok, son yolculuğa uğurlandı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok (92), Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğa uğurlandı

16 Kasım 2018 20:17

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın manevi annesi Nezihe Altıok (92), Kocatepe Camii\'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğa uğurlandı.
CHP Kadın Kolları\'nın İsmet İnönü dönemindeki kurucularından, eski Genel Başkan Deniz Baykal\'ın manevi annesi Nezihe Altıok, 13 Kasım Salı günü, tedavi gördüğü Ankara\'daki hastanede yaşamını yitirdi. Altıok için bugün Kocatepe Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP\'nin 24 Haziran\'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi üyesi Tekin Bingöl ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Altıok\'un ailesi katıldı. Nezihe Altıok\'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

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