Baykal'ın Kürt açılımı umutlandırdı

Baykal: Kürtçe dilekçe verilebilmeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorununa ilişkin açıklamaları tartışılırken bu konuda önemli mesajlar veren CHP lideri Deniz Baykal’ın son çıkışı Ankara’da yankı buldu. “Geleceğin Türkiye’sini birlikte kuracağız” diyen Baykal’ın önerileri AKP ile DTP’de ‘memnuniyetle’ karşılandı.Kürt sorunu için kapsamlı bir plan çalışması içinde olduklarını söyleyen Baykal’ın yaklaşımında devlet hizmetinden yararlanmak için anadilde dilekçe imkânı tanınmasından genişletilmiş yayın haklarına, ekonomik, sağlık ve eğitim hizmetlerinde pozitif ayrımcılığa dek pek çok açılım yer aldı. Af için terörün bitmesi gerektiğini vurgulayan Baykal’ın, Kürt açılımı, siyasette de tartışılmaya başlandı. Baykal’ın ipuçlarını verdiği Kürt planı hakkındaki yorumlar şöyle:30 yıla yakın bir süredir, terörle mücadele eden ülkemizde, bu meseleye katkı sağlayan her görüş değerlendirmeye layıktır. Özellikle ana muhalefet partisi ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin bu sorunun çözümü için elinden gelen gayreti seçim kaygısı, kimlik kaygısı duymadan 70 milyon Türk halkının kardeşliği için gayret göstermelidir.Türkiye Kürt sorununu çözecekse sadece devlet kurumlarının tam bir mutabakatı ile değil, siyaset kurumunun aktörlerinin de tam bir mutabakatı ile çözebilir. Evet, hükümet AK Parti’dendir. Ama bu sorunun bir siyasi iç malzeme olmaktan çıkarılarak, Türkiye’nin bir sorunu olarak çözümü arzu ediliyorsa, MHP ve CHP’nin çözüme olan katkısı en az AK Parti’nin kadar DTP’ninki kadar önemli olacaktır. Baykal’ın bu açıklamaları önemlidir. Bahçeli’nin de benzer katkıları yapması önemli olacaktır.Kürt sorunu siyasi zeminde tartışılıp çözülecekse de CHP ve MHP’nin de katkısı önemlidir. Bu bir tartışma sürecidir, iyi niyetli yaklaşmak gerekir. CHP’nin Kürt sorununu gündemine almış olması ve bunu tartışıyor olması önemlidir. Önerilerini açılımlarını ne kadar yetersiz bulsak da CHP’nin tartışıyor olması da önemlidir. Bu tartışmanın devam etmesi gerekir. Türkiye’de Kürtler azınlık değil böyle, Kürtler bu ülkenin asli vatandaşıdır. Ana dillerinde hizmet alma hakları vardır. CHP tümüyle bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde bakıyor. Onu bile tam kabul etmiyor, geçiştirme yönlü politika izliyor ancak bu bile önemli.Gelinen aşamada herkesin katkı sunması lazım. Bu Meclis’in, gelecek döneme bu sorunu aktarma hakkı yok. Bütün kanallar tıkanmıştır. CHP’nin de buna dönük ne yapılabiliri tartışmak gerek. CHP ve MHP’nin bu konuda yapabileceği şeyler vardır. CHP’nin de bu konuda Kürtlerin taleplerine iyi kulak vermesi lazım. Kürtler ne istiyorlar. Bunun için atılan adımları ihanet olarak, taviz olarak nitelendirip engel olmaması lazım.