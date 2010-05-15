Baykal'ın istifası CHP'nin oylarını artırdı

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CHP tırmandı

Liderlik için Kılıçdaroğlu açık ara önde

TÜRK siyasetinde son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli günler yaşıyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen seks kasetinin internette yayınlanmasından sonra, Deniz Baykal partililere ‘Hakkınızı helal edin’ dedi ve Genel Başkanlık’tan istifa etti.Türkiye’nin önce gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin hazırladığı ‘Türkiye Gündemi Nisan-2010’ başlıklı anket çalışmasını sonuçlandırdı.Anket, Baykal’ın istifasından önce 30 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilde, 17 yaş üstü 1563 kişiyle telefon anketi yöntemiyle gerçekleşti. Araştırmanın sonuçlarına göre kararsız oylar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 38.7 ile birinci parti olurken; CHP’nin oy oranı yüzde 24.8’di.Kaset iddialarından sonra CHP Lideri Baykal 10 Mayıs’ta istifa etti. Baykal’ın istifası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olağanüstü gelişme sonrası Konsensus, ‘Deniz Baykal’ın İstifası Sonrası Siyasi Analiz-Mayıs 2010’’ başlıklı yeni bir anket çalışması yaptı ve halkın nabzını tuttu. Türkiye gündemini sarsacak çok çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı araştırma 12-13 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde, 17 yaş üstü 268’i erkek, 240’ı kadın toplam 508 kişiyle ‘telefon anketi yöntemiyle’ gerçekleşti. Baykal’ın istifası sonrası AKP’nin oy oranı yüzde 4.9 düşerek yüzde 33.8’e geriledi. Buna karşı CHP tırmanıştaydı. Oylarını 2.4 artıran CHP’nin oy oranı yüzde 27.2’ye çıktı.En kritik sorulardan biri: “CHP’nin genel başkanı olarak kimi görmek istersiniz?’’ Konsensus’un halkın nabzını tuttuğu 12-13 Mayıs tarihlerinde Kemal Kılıçdaroğlu aldığı yüzde 72.4’lük oyla listede açık ara önde. Onu yüzde 12.1 ile Murat Karayalçın izliyor.