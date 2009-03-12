Baykal'ın iktidar hedefi 2011 mi?

Partisinin Muğla mitinginde konuşan Baykal, ilk kez iktidar hedefi hedefini açıkladı: Bir sonraki seçimlerde iktidara geleceğiz ve şuanki yönetimden hesap soracağız." Normal şartlarda Türkiye 2011'de genel seçimlere gidecek.





İşte Baykal'ın açıklamalarından satırbaşları:





"Fabrika kapatan parti ollarak hatırlanacak"



Türkiye hani kalkınmıştı, en ileri ülke haline geliyorduk? Ne oldu. Şimdi birbiri ardına kaygı verici haberler geliyor. Fabrika açma çağı bitti, bu iktidarda Türkiye fabrika kapatan iktidar olarak hatırlanacaktır. Türkiye 350 büyük fabrikanın yarısı kapandı diğer yarısı ise kapasiteyi düşürdü. Sanayide 10 tezgâhın 4’ü kapandı. Orada çalışanlar işsiz, işadamı borçlu. Bunun altında ne yatıyor. Türkiye büyük para harcadı. Gelmiş geçmiş en çok parayı kullanan iktidar. Nasıl topladılar bu parayı. Halktan aldılar parayı. İki kaynak kullandılar bir büyük borç yaptılar, iki var olan tesisleri sattılar. Onların parasını aldılar ve kullanıyor.



89 yıllık Cumhuriyet döneminde yani 1923–2002 borcun toplamı 220 milyar dolar. Bu hükümetin sadece 7 yılda aldığı borç 500 milyar borç. Arada 280 milyar var. Bu kadar büyük kaynak kullanmış, yetmemiş Cumhuriyet döneminde yapılan ne kadar eser varsa satılmış. TOKİ karşılar mı bunu sadece onunla açıklanabilir mi?



"Ekonomiyi unuttular"



Türkiye o paraları üretime yönelmedi. İthalata alıştı. Borçlar arttı. Şimdi düşünüyorlar nasıl ödeyeceğiz diye. Ekonomi üzerindeki kontrolü kaybettiler. Şimdi krediydi, faizdi, repoydu diyerek, Türkiye’nin ekonomisini unuttular.



İktidara bir süredir uyarıda bulunuyorum. Tedbir alın diye. Merkez Bankası verilerine göre kredi ve kart borçlusu olarak borcunu ödeyemeyen sayısı 2007’de 207 bin, 2008’de 600’i aştı. 2009’da ise 1,5 milyonun üzerine çıkacak.



Reçete söyle uygulayamazsam siyasi hayatımı bitiririm dedi. Biliyorum dedim 7 madde söyledim. Bunun üzerine ağzını bozdu. Git kırk fırın ekmek ye falan dedi. Merak etmeyin ağzının payını verdim. Bugün gazetelerde var. Onları çalışmaya başlamışlar.



"Hesap soracağız"



Ama biz bir sonraki seçimlerde iktidara geldiğimizde bunların hepsinin hesabını soracağız. Önce milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırarak bunu yapacağız. Kimse bu iktidara güvenmesin, herkes kanunlara güvensin.





