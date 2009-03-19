Baykal'ın gündemi borçlar ve tarımdı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin tarihinde hiçbir hükümetin, mevcut hükümet kadar borç yapmadığını söyledi. Baykal, partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bölgenin verimli arazilerinde artık tarım yapılamadığını, Manisalı çiftçilerin zor durumda olduğunu söyledi.



Gediz Ovası'nda üzüm, tütün üreten çiftçilerin sıkıntı yaşadığını dile getiren Deniz Baykal, hükümetin çiftçileri desteklememesi nedeniyle verimli alanlarda üretim yapılamadığını savundu. Baykal, "Hükümet istifa" şeklinde slogan atılması üzerine, şöyle dedi:



"Size de görev düşüyor. 'Sen bırak Manisa'yı, Manisa'nın ovasını, Gediz Ovası'nı bırak' diyorsunuz. Çalışkan Manisalı çiftçi 'Hakkımı verecek hükümet bul' diyorsunuz, öyle mi? O hükümeti birlikte bulacağız, birlikte yapacağız bu işi. Gerçekler daha iyi ortaya çıktı, bunu anlatmaya çalışıyordum, dikkat çekiyorum.



Üzüm ne kadar ediyor, 1,30... Masraflar arttı mı? İlaç fiyatları arttı mı? üzümcünün hali bu... Peki ya zeytin kaça gidiyor, zeytincini hali ne? Masrafları azaldı mı? Nasıl döndürüyorsunuz? Tütün ne oldu? Kota kalktı mı? Şimdi Amerikan firmasına sözleşmeli çiftçilik ile tütün mü yetiştiriyorsunuz? İyi bir tablomu bu? Memleketin kalkınmasına yardımcı olacak politika mı? Bu politika arkasında ne yatıyor? Arkasında tarıma sırt dönme politikası yatıyor. Tarımı ayak bağı, engel sayan, çiftçiliği küçük gören, 'çiftçilik ile bir yere varılmaz' diyen anlayış yatıyor."



'Pamuk üretimi durdu'



Baykal, dünyanın en zengin ülkelerinin bile tarımı kalkındırmak için destek verdiğini, ancak Türkiye'de çiftçinin desteklenmediğini öne sürdü. Gümrüklerin yabancı ülkelerin tarım ürünlerine açıldığını, pamuk üretiminin yok olma noktasına geldiğini söyleyen Deniz Baykal, şöyle devam etti:



"Gediz Ovası'nda pamuk vardı, ne oldu? Şimdi Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Yunanistan pamuğu bilmezdi. Pamuk deyince akla Çukurova, Ege gelirdi. Şimdi Çukurova, Ege pamuk ekemez, kazanamaz hale geldi. Pamuk tarlaları bozuldu. Şimdi Yunanistan kendi topraklarında çiftçiliğe, pamukçuluğa başladı, ürettiği pamuğu Türkiye'ye satıyor. Yunan çiftçi zenginleşiyor, Yunan ekonomisi güçleniyor. Pamuğunu ekemeyen Anadolu'da çiftçi perişan oluyor, pamuğunu ithal eden Türkiye ekonomisi zarar görüyor. Tarımı ithalat kapılarını açarak içeride ezdirmek, köylüyü, çiftçiyi ezdirmek doğru politika sayılır mı? Hangi millet kendi çiftçisini ezdiriyor? Türkiye'de pancar ekim alanları ortadan kaldırıldı. Ne geldi, mısır ekimi geldi. Türkiye'nin en verimli alanları mısır ekimine açıldı, Gediz Ovası açıldı. Bunun arkasında ne yatıyor? Bunun arkasında Türkiye'nin şeker politikasının yanlışlığı

yatıyor."



CHP Lideri Baykal, Türkiye'nin 7 yıldır yanlış politikalarla yönetildiğini, tarıma değer vermeden kalkınmanın mümkün olamayacağını ifade etti.



Tarımdan sonra ülkede sanayi ve ticaretin ayakta olması, bunların üzerinde de sağlam bir bankacılık düzeni kurulması gerektiğini anlatan Baykal, Türkiye'de yabancı bankaların çiftçilere kredi verdiğini, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin topraklarını kaybettiğini dile getirdi.



Deniz Baykal, "Bugünkü manzara bu değil mi? Bu yanlış politika Türkiye'yi çıkmaza sürüklemiştir. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



'280 milyar dolar borç'



Ülkede emeklilerin de zor günler yaşadığını ve kahveye dahi çıkamaz duruma geldiğini savunan Baykal, hükümetin borç politikası ile ayakta kalmaya çalıştığını, Türkiye'de hiçbir hükümetin bu kadar borçlanmadığını söyledi. Baykal, şöyle devam etti:



"Türkiye'de gelmiş geçmiş hiçbir hükümet, bu hükümet kadar borç yapmamıştır. Türkiye'nin 80 küsur yıllık tarihi boyunca Atatürk'ten İnönü'ye kadar, Celal Bayar'dan Menderes'e, Demirel'e, Turgut Özal, Erbakan hükümetlerine kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ortak dış borcu, Türkiye'yi soktuğu borç miktarı 220 milyar dolar. Bir de düşünün Türkiye'de ne yapıldı. Askeri yoktu, iğnesi yok, şekeri yok. Şeker, dokuma fabrikaları, Karabük, Ereğli, İskenderun Demir Çelik, barajlar, santraller, Keban, Atatürk Barajı hepsi yapıldı değil mi? Toplam borç 220 milyar dolar, 2002 yılına kadar. Türkiye inşa edildi, Allah razı olsun. Bunlar geldi 7 yıl iktidarda kaldılar. 80 yılda hükümetlerin aldığı borçtan fazlasını 280 milyar dolarlık bir ek borcu 220'nin üzerine koydular. Oldu mu borç 500 milyar dolar. 220 ile nelerin yapıldığı söyledik. 280 ile hangi fabrikalar açıldı, demir çelik, sanayi kuruldu, gençlere iş ekmek sağlayacak yeni tesis kuruldu? Hangi altyapı, hangi büyük santral kuruldu? 280 milyar dolar borç yaptın, kimin borcu? Milletin borcu, sizin borcunuz. Yarın inşallah oyunuzu verecek, bunları iktidardan uzaklaştıracaksınız. Onların yaptığı bu borcu, bu milletin namuslu, dürüst, vatansever insanları ödeyecekler. Bunlar 280 milyar doları harcadılar, borç yaptılar ama ayrıca elde avuçta ne varsa onları da sattılar. Tesisler, işletmeler ucuz, pahalı demeden satıldı. O paralar da harcandı."

