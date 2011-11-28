-Baykal'ın evine giren hırsızlık zanlısı yakalandı İSTANBUL (A.A) - 28.11.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Ankara'ki evine giren hırsızlık zanlısı, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı. Dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 BV 8746 plakalı aracı durdurdu. Polis ekipleri, bagajında çok sayıda ziynet eşyası bulunan aracı detaylı incelemek için polis merkezine götürdü. Araçta yakalanan Cevdet G'nin (33) 18'i hırsızlık ve 2'si de dolandırıcılık olmak üzere 20 farklı suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G, buradaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ümitköy'de 2 ayrı eve girdiğini ve bagajında bulunan 63 parça ziynet eşyasını buradaki evlerin birisinden çaldığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, zanlının 17 Kasım'da Ankara Beysukent'te bulunan Deniz Baykal'a ait eve giren kişi olduğunu da öğrendi. Cevdet G'nin ifadesinde, ''İçeriden, 'Kim o' sesi gelince bir şey almadan kaçtım. Baykal'a ait eve girdiğimi gazetelerde çıkan haberlerden öğrendim'' dediği öğrenildi.