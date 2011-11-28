Baykal'ın evine giren hırsız yakalandı



T24 - CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Ankara'ki evine giren hırsız, İstanbul'da yakalandı. Deniz Baykal’ın “Kim o?” demesi üzerin kaçtığını belirten zanlı, “Evin Baykal’a ait olduğunu gazetelerden öğrendim” dedi.



Sultanbeyli'de trafik uygulaması yapan polis ekipleri, akşam saatlerinden durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Polis ekipleri, bagajında çok sayıda ziynet eşyası bulunan aracı detaylı incelemek için polis merkezine götürdü. Araçta yakalanan Cevdet G'nin (33) 18'i hırsızlık ve 2'si de dolandırıcılık olmak üzere 20 farklı suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.



Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G, buradaki sorgusunda suçunu itiraf etti.





Ümitköy'de 2 ayrı eve girdiğini ve bagajında bulunan 63 parça ziynet eşyasını buradaki evlerin birisinden çaldığını söyledi.



Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, zanlının 17 Kasım'da Ankara Beysukent'te bulunan Deniz Baykal'a ait eve giren kişi olduğunu da öğrendi.



Cevdet G'nin ifadesinde, ''İçeriden 'Kim o' sesi gelince bir şey almadan kaçtım. Baykal'a ait eve girdiğimi gazetelerde çıkan haberlerden öğrendim'' dediği öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.











