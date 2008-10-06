Baykal'ın dokunulmazlık resti

CHP lideri Deniz Baykal, kendisinin ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini yineleyerek, "Siz eğer kendi genel başkanınızın dokunulmazlığını kaldırmaya cesaret edemiyorsanız, sadece benim dokunulmazlığımı kaldırın. Başbakanınki

kalsın. Hiçbir şikayet etmeyeceğiz" dedi.



NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Baykal, yolsuzluk tartışmalarına da değindi.

Baykal, bir söyleşide kendisine yöneltilen "Bayram sonunda yolsuzlukla ilgili yeni dosyalar var mı?" sorusuna "Bayram sonrasında yeni sürprizler olabilir" şeklinde yanıt verdiğinin hatırlatılması üzerine, o konularda ciddi bir hazırlık gerçekleştirmeden, somut sonuçlar, kanıtlar, belgeler ortaya çıkarılmadan bir şey söylememeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kamuoyunun art arda çok fazla yolsuzluk dosyasına muhatap olduğunu ve kafaların karıştığını belirten Baykal, yolsuzluk konusunu olağanlaştırmamak, sıradanlaştırmamak gerektiğini vurguladı. Kamuoyunun sindirim kapasitesini dikkate alarak, olayları yedire yedire, anlata anlata bu konuyu yönetmek durumunda olduklarını kaydeden Baykal, açıklamaların bunlar dikkate alınarak yapıldığını ifade etti.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, yarın belgelerle basının karşısına çıkacağı ve "Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere yönelik (foyaları ortaya çıkacak)" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Baykal, bunun üzerinde konuşulacak bir yaklaşım olmadığını belirtti. Fırat'ın "hakkımdaki sözler bir tereddüt yaratırsa" istifa ederim sözlerini

anımsatan Baykal, "Tereddüt yaratma değil, kanıt ortaya kondu. Mahkeme kararları ortaya kondu. O noktadaki kişilerle meşgul değiliz. Bizim meselemiz o değil" dedi.





-MAL VARLIĞI AÇIKLAMASI-



Mal varlığı ile beyan talebinin hatırlatılması üzerine de Baykal, gerekli mercilere bu beyanları her zaman yaptığını, değişiklikleri bildirdiği söyledi.

Baykal, "Benim mal varlığımla ilgili kimsenin kuşku duyması için de bir neden yok. Böyle bir kuşkuyu haklı olarak söyleyebilecek, dürüst bir insanın var olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Bizim böyle bir konumuz yok" dedi.

Baykal, "Eğer sen açıklanmasını istiyorsan bir kanun getir. O kanunu çıkar. O kanunla biz hepimiz internete koyalım, Resmi Gazete'de yayınlayalım. Hepsi olur, benim bunlara itirazım yok. Ben herhangi bir insanın beni muhtemel bir yolsuzluk sanığı konumuna koyma girişimine tepki gösteriyorum ve kimseye bu hakkı vermiyorum" diye seslendi.

Kendisinin ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini yineleyen Baykal, şöyle konuştu:



"İki kişinin dokunulmazlığını, yarın Meclis açılıyor, derhal kaldıralım. İki kişi kaldırılsın ve bizimle ilgili kim ne biliyorsa, kimin ne itirazı varsa yargıya intikal etsin. Bu süreç işlesin. 'Hayır, kaldırmayız' diyorlar. Siz eğer kendi genel başkanınızın dokunulmazlığını kaldırmaya cesaret edemiyorsanız, o zaman lütfen benim şu dileğimi yerine getirin: Sadece benim dokunulmazlığımı kaldırın. Başbakanınki kalsın. Sadece Deniz Baykal'ın dokunulmazlığını kaldırın, hiçbir şikayet etmeyeceğiz. 'Bize haksızlık yaptınız, bizi gönderiyorsunuz, neden

kendiniz gelmiyorsunuz?' demeyeceğiz. Benimle ilgili kim ne biliyorsa ortaya

koysun ve bu yargıya intikal ettirilsin. Eğer diyorlarsa ki, 'Bu böyle olmaz. Bunları bir anlayalım, herkes eteğindeki taşı döksün, millet de bunu görsün', o zaman teklifim çok açık,

televizyonda Sayın Başbakan ile ben bir araya gelelim."









