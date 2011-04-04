-BAYKAL: HARAM YEDİĞİN PARALARI KESECEK ANTALYA (A.A) - 04.04.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aile sigortası için kaynağı nereden bulacağını sormasını eleştirerek, ''Geliyorlar bizim Genel Başkana, 'Kaynağı nereden bulacaksın?' Ulan senin haram yediğin paraları kesecek, onların tümünü milletin ihtiyacına ayıracak'' dedi. Deniz Baykal, CHP İl Başkanı Özer Ülken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve aday adaylarıyla partisinin Elmalı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle biraraya gelen Baykal, burada yaptığı konuşmada, çiftçinin ürettiği üründen karşılığını alamadığını, Türkiye'de yoksul sayısının arttığını iddia etti. Ülkede ekonomik ve sosyal çöküntü yaşandığını savunan Baykal, CHP'nin çiftçinin sorunlarını çözeceğini, ayrıca Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkaracağını söyledi. ''Poşet dağıtarak değil, banka hesabından kadının hesabına yardım vereceğiz'' diyen Baykal, bunun CHP'nin temel amaçları arasında olduğunu kaydetti. Partililerden CHP'nin politikalarını halka anlatmalarını isteyen Baykal, ''Hep zam zam değil, bir de iniversin kardeşim. Mümkün mü, olur mu? Evet olur. Sağlanabilir mi? Evet, sağlanabilir. Hepsinin hesabı kitabı yapılmıştır. Bir iktidar değişiminin birşeyleri değiştireceğini artık ortaya koymak lazım. Eski hamam eski tas. İki defa seçilmiş gelmiş, şimdi bir kez daha vereceğiz. Al Türkiye'yi götür. Ondan sonra ister başkanlık seçimine geç, ister kendine göre bir düzen tut.'' Deniz Feneri davasını da soran Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Almanya iki defa yargıladı, hala biz bir iddianame hazırlayamadık. Niye? Çünkü iktidardakilerin himaye ettiği insanlar, onların eşi, dostu, yakınları, hısımları işin içinde. Oldu mu arkadaşlar oldu mu? Şimdi senin hısımın akraban Ramazan mübarek günü milletin zekatını, fitresini toplayacak, 'ben hayır yapacağım' diye, sonra o paralarla gemiler alacak, o paralarla fabrikalar kuracak, televizyonlar kuracak ve Türkiye bunun hesabını soramayacak. 'Oluversin canım o kadar da önemli değil' mi diyoruz arkadaşlar. Bu senin bildiğin. Bu ortaya çıkan, Almanya el koyduğu için kanıtlanmış olan. Daha kimbilir senin bilmediğin, benim bilmediğim, ortaya çıkmamış ne dümenler dönüyor. Bu dümeni döndüren insanların eline devlet bırakılır mı? Bu dümeni döndüren insanlar kimbilir hangi başka dümenleri döndürüyor değil midir? Sonra da geliyorlar bizim Genel Başkana 'Kaynağı nereden bulacaksın?' Ulan senin haram yediğin paraları kesecek, onların tümünü milletin ihtiyacına ayıracak.'' Konuşması sırasında kendisine, ''Genel Başkanım canlarını alalım'' sözlerine de Baykal, gülümseyerek, ''Yok o kadar uzun değil'' diye karşılık verdi. Baykal, Elmalı'nın ardından Korkuteli ilçesine geçti. Korkuteli CHP İlçe Teşkilatında da partililere seslenen Baykal, Anayasa değişikliğiyle hükümetin istediği kişileri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yerleştirdiğini öne sürdü. Baykal, ''HSYK ne? Adaletin beyni, adaletin kurmay masası. Hakimleri o tayin ediyor. Hakimleri işe onlar alıyor, terfi ettiriyor, cezalandırıyor. Hakimleri yöneteni kim yönetiyor, Başbakan'' dedi. Baykal, kendisini dinlemek için eski Doğru Yol Partililerin de ilçe başkanlığına geldiğinin belirtilmesi üzerine de şöyle konuştu: ''Türkiye siyasetinde iki ana nehir vardır. Bir nehir Cumhuriyet Halk Partisi, diğer nehir ise Adalet Partisi, Demokrat Parti ve oradan uzanan Anavatan, Doğru Yol Partisi geleneğidir. Buradan çok önemli adamlar yetişmiştir. Bayar'lar, Menderes'ler, Demirel'ler, Özal'lar hep bir çizgidedir. Allah aşkına bunların hangisi bu memleketin bölünmesi karşısında, Türkiye'nin etnik ayrıştırılması konusunda bu iktidarın yaptığını yapar? Bu çizgiden geleceğim, gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Kemikleri sızlar ya. Posterlerini koruyanlar, Menderes'ti yok bilmem neydi. İstismar. Baştan aşağı istismar. Onlarla bunların bir araya gelmesi mümkün değil. Onların geleceği yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir.''