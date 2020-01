Baykal'dan "Yüreğin yetiyorsa bakanlığa gel" diyen Soylu'ya: Bunu hemen gerçekleştirebiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı'na bir gel" sözlerine CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan yanıt geldi. İzmir'de dün bir konuşma yapan Baykal, "Hemen bunu gerçekleştirebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı'na bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim" sözlerine yanıt geldi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İzmir'de konuşma yapan Baykal, "Her an Sayın İçişleri Bakanı ile buluşmaktan, onu dinlemekten, onun bana söyleyeceği devletin bilgisi dahilinde olan her konuyu benimle paylaşmasından mutluluk duyarım. Buna açığım. Hemen bunu gerçekleştirebiliriz" dedi.

Baykal, "Yalnız bu buluşmaları benimle özel bilgi paylaşımı anlayışı içinde değerlendirmesine gerek yok. Elindeki bilgilerin gereğini derhal yerine getirebilir, getirmelidir. Ben onun bana söyletecekleri ile hüküm verecek değilim. Hüküm vermesi gereken yargı mercileridir. Türkiye’nin bu konudaki resmi sürecidir. O süreç elindeki bilgileri versin, o sürecin elindeki bilgileri hepimiz görelim. Konu aydınlatılsın. Memnuniyetle sevinçle ben de takdirini yaparım" diye konuştu.

