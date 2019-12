Baykal'dan yeni başkan yorumu: Çok iyi

T24



"CHP İstanbul İl Teşkilatına ilişkin gelişmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Anadolu gezilerine davet edip etmediği, Siyasete ilk adımı 1973'te Alanya'dan attığı, yine bir ilk adımı Alanya'dan atıp atmayacağı."Parti teşkilatının düzenlediği bir yemeğe katılmak üzere Antalya'nın Alanya ilçesine giden Deniz Baykal'ın, gazetecilerden tüm soruların sıralanması istenmesi üzerine, yukarıdaki sorular ortaya çıktı.Baykal, ''Hepimiz CHP'nin yeni yönetiminin sorumluluğu altında, önümüzdeki seçimlerde en yüksek başarıyı sağlaması için gayret göstermekle yükümlüyüz...Hiç birimizin böyle bir aşamada CHP içinde bir ayrışma, farklılaşma gibi bir izlenim bırakmaya hakkımız yok'' dedi ve şöyle devam etti:''Ben hiç bir zaman parti içi konu ve sorunları kamuoyu önünde tartışma anlayışı içinde olmadım. Eğer varsa CHP içindeki tartışmalar, değerlendirmeler ve eleştiriler bunun parti içinde bir zemini, zamanı, ortamı vardır.Partiyle ilgili değerlendirmeleri ulu orta yapmak bana da yakışmaz. Bu nedenle sorduğunuz bu sorularla ilgili beni mazur görün. Bu nedenle bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağı kanaati içindeyim.Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz parti içi tartışmalar değil, Türkiye'yi daha ileriye götürmek, Türkiye'ye yönelik olumsuzluklar karşısında görev yapmaktır. Çok ciddi sorunları var Türkiye'nin. Çok ciddi kuşatılmışlıkları var. Bu manzara karşısında hepimize görevler düşüyor.''Baykal'ı, Antalya'ya gelişinde çok sayıda partili karşıladı.Baykal, kendisine yönelik bir komplo kurulmasıyla AKP'n,nin ilişkilendirilmesine yönelik soruyu da şöyle cevapladı:''Bu konuda yaptığım açıklamalar ortadadır. Bu açıklamalar ayak üstü, ulu orta yapılmış açıklamalar değildir. O yaptığım açıklamaların her kelimesinin arkasındayım. Geçen günler, bu açıklamalarımın çok daha haklı ve doğru olduğunu ortaya koymaya başlamıştır. ''Baykal, ''Kılıçdaroğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz'' sorusunu ise, ''Çok iyi. Genel başkan aktif, özverili çalışma temposu içinde'' diye yanıtladı.Baykal, Kılıçdaroğlu'nun kongre konuşmasının kısa olduğuna yönelik sözler edildiğinin aktarılması üzerine de, ''Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Konuşmanın süresi değil, içeriği önemlidir'' dedi.Baykal, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim'in, Mavi Marmara Gemisi meselesinin iç politika malzemesi olduğu tartışmalarını hatırlatması üzerine de şunları kaydetti:''Sadece iç meselelerde değil, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu konularda da çok önemli gelişmeler oldu ama hiç bir açıklama yapmadım. Bazen bunu götürmek benim için çok güç oldu ama bunu şu ana kadar sürdürdüm. Bu konuları dile getiren arkadaşlarımız var. Şimdi benim her vesileyle bu konularda görüş beyan etmem doğru olmaz. Ama bu değildir ki, ülkeyi ilgilendiren konuları tartışmayacağım. Ama belki pazartesi günü Uğur Dündar'la bu konuları tartışma fırsatı bulabiliriz.''Baykal, Ali Topuz'un Baykal'a yönelik, ''18 yılda bir arpa boyu yol katetmedi'' sözünün değerlendirilmesinin istenmesi üzerine ''Değerlendirmem şart mıdır?'' karşılığını verdi.