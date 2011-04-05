-BAYKAL'DAN ''ULAN'' ÖZRÜ TBMM (A.A) - 05.04.2011 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aile sigortasının kaynağını sormasını eleştirirken kullandığı ifade nedeniyle özür diledi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, kamuoyunun, yaptığı konuşmada, kullandığı bir kelimeyi uygun bulmadığını, çok net şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Sabah eşinin, ''Bu söz sana hiç yakışmadı'' dediğini anlatan Baykal, kamuoyunda da bu tepkiyi gördüğünü kaydetti. Baykal, uygun olmayan bir ifadeyle değerlendirme yaptığının anlaşıldığını dile getirerek, ''Uzun bir aradan sonra tekrar sahaya çıkmış olmanın getirdiği bir rahatlıkla mı ya da neden bilemiyorum ama bu ifade öyle anlaşılıyor ki yanlış olmuştur. Bu ifade dolayısıyla kamuoyumuzdan özür diliyorum'' dedi. Üslubun önemine işaret eden Baykal, bu ifadesinin, bundan sonraki siyasi tartışmalara olumsuz bir etki getirmesi ihtimalinin de kendisini kaygılandırdığını, ürküttüğünü kaydetti. Baykal, ''Umarım tetikleyici bir etkisi olmaz, olmamalı'' diye konuştu. -''BAŞBAKAN'I ÜZMEMEYE ÖZEN GÖSTERECEĞİM''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasından rahatsız olduğunu öğrendiğini belirten Baykal, özellikle seçim ortamında, üslup konusunda dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben de edeceğim, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Tabii bu söylenen sözlerin içeriğini bize unutturmamalı, yapılan şikayetlerin, dile getirilen konuların gözlerden kaçırılması, kişisel suçlamalara işin çekilmesi, dedikodulara itibar edilmesi için bir vesile olmamalıdır. Üslupla ilgili eleştiriyi yerinde buluyorum ama ortada iddia var. Diyoruz ki Deniz Feneri niye sorgulanmıyor, iddianame nerede? Bu soru ortada. Kayseri niye soruşturulmuyor? Bunu söylüyoruz. Bunun ifade edilmesi konusunda belki özensizlik gerçekleştirildi. Özensizlik için kamuoyundan özür diliyorum. Ama Sayın Başbakan'ın bu konuları aydınlığa kavuşturma görevi var. Millet sizi sever, sevmez, ister istemez, yakındakiler sana kazık attılar, atmadılar bunlar onun cevabı değil. Sayın Başbakan'dan işin esasını aydınlatmasını bekliyorum. Bir daha Sayın Başbakan'ı, üslupla üzmemeye özen göstereceğim. Ama şikayetlerimi kararlılıkla söyleyeceğimden de kuşkusu olmasın.'' Erdoğan'ın gruptaki üslubuna ilişkin bir soruya Baykal, ''Daha üslubun hesabını verme noktasındayken, başkasının üslubundan şikayet etmeye hakkım yok'' karşılığını verdi.