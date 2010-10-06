-BAYKAL'DAN TÜRBAN SORUSUNA ''DEDİKODU'' YANITI ANTALYA (A.A) - 06.10.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, silahlı saldırı girişiminde bulunan CHP'li Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Baykal, ''türban tartışmaları''nı soran gazeteciye, ''Sen bakma Ankara'daki dedikodulara'' diyerek, soruları yanıtsız bıraktı. Ailesiyle Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde tatil yapan Baykal, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde silahlı saldırı girişimine maruz kalan ve olaydan yara almadan kurtulan Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Topaloğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunan Baykal, Topaloğlu'nun sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi uygulayan yöneticilerden biri olduğunu belirterek, görevinde başarılar diledi. Baykal, daha sonra Çamyuva Otelciler Birliği'nin daveti üzerine turizm sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı. Antalya'nın geçmişte yapılan altyapı çalışmalarıyla bilinçli bir turizmi hayata geçiren Türkiye'deki tek örnek olduğunu, Türk ve dünya turizmindeki günümüzdeki başarısının da tesadüf olmadığını vurgulayan Baykal, bu sezonda kaydedilen yüzde 25-40 arasındaki ciro artışının da sevindirici olduğunu söyledi. Turistik işletmelerde uygulanan ÖTV'nin dünyada benzerinin olmadığını, Türkiye'de merkezi hükümetin bu konuda çözüm getiren çalışma yapması gerektiğini ifade eden Baykal, ''ÖTV ciddi sorunlar yaratmaktadır, ele alınmalı ve çözülmelidir. Bu ciddi sorun turizm sektöründe, tehlikeli rekabet kapılarını zorlamaktadır'' dedi. Turizm sektöründeki en önemli sorunlardan birinin de düşük konaklama fiyatları olduğunu, kontrolsüz yatak artışı ile son yıllarda sorunun giderek büyüdüğünü dile getiren Baykal, işletmelerin arz fazlalığı ve sert rekabet koşullarıyla ilgili tüm kesimlerin katkı sağlayacağı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. -GAZETECİLERİN SORU GİRİŞİMİ- Baykal, turizmcilerle toplantının ardından CHP'li Çamyuva Belediye Başkanı Ahmet Can'ı da ziyaret etti. Ziyarette, gazetecilerin gündeme ilişkin soru sorma taleplerini reddeden Baykal, ''türban tartışmasını'' hatırlatan bir gazeteciye ise ''Sen bakma Ankara'daki dedikodulara... Buraya bak. İkisi de pırıl pırıl belediye başkanlarımız, çok güzel çalışmalar yapıyor'' diye seslendi. Belediye başkanlarının çalışmaları hakkında bilgiler alan Baykal'a, Çamyuva Belediye Başkanı Ahmet Can, plaket verdi. Eski CHP Genel Başkanı Baykal, daha sonra CHP Kemer İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle biraraya geldi.