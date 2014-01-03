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Politika

Baykal'dan sürpriz görüşmeler

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın görüşme trafiği sabah saatlerinde başladı

03 Ocak 2014 13:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelen Milletvekili Deniz Baykal, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sürpriz bir görüşme yapacak.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın görüşme trafiği sabah saatlerinde başladı. Deniz Baykal, önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

CHP Antalya Milletvekili Baykal, saat 12.30'da da TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le görüşecek.

Baykal'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de randevu istediği ve bu görüşmenin de 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleşeceği bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın görüşmelerde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla başlayan, paralel devlet iddialarıyla devam eden tartışmaları gündeme getireceği öğrenildi.

 

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